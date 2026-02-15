Ucraina: ex ministro dell’Energia arrestato mentre cercava di lasciare il Paese

AgenPress. L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha annunciato l’arresto dell’ex ministro dell’Energia German Galuchenko, dimessosi l’anno scorso in seguito a un enorme scandalo di corruzione, mentre cercava di lasciare il Paese.

“Oggi, mentre attraversava il confine, le forze dell’ordine hanno arrestato l’ex Ministro dell’Energia in relazione al caso Midas” riferendosi allo scandalo di corruzione che ha sconvolto il settore energetico ucraino lo scorso anno. Galuchenko ha ricoperto la carica di Ministro dell’Energia fino al 2025 e si è dimesso nel novembre dello stesso anno.

Galuchenko era tra i ministri che si sono dimessi nel 2025 dopo che l’Agenzia Nazionale Anticorruzione ha scoperto una vasta rete di riciclaggio di denaro nel settore energetico ucraino, che gli investigatori sospettano fosse orchestrata da un alleato del presidente Volodymyr Zelensky.

Secondo l’agenzia, i membri di questa rete hanno messo in atto un sistema di corruzione del valore stimato di 100 milioni di dollari per appropriarsi indebitamente di fondi, scatenando l’indignazione pubblica in un momento in cui il Paese stava subendo diffuse interruzioni di corrente causate dagli attacchi russi.

Gli inquirenti ritengono che Galuchenko abbia tratto “vantaggi personali” dal caso. L’Ucraina è da tempo afflitta dalla corruzione e la lotta a questo fenomeno è considerata un prerequisito per la sua adesione all’Unione Europea.