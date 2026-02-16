E’ morto l’attore Robert Duvall, aveva 95 anni

AgenPress. E’ morto Robert Duvall, una delle icone più indimenticabili del cinema americano, è scomparso all’età di 95 anni. La notizia è stata confermata tramite un annuncio della moglie, che ha condiviso il suo lutto sui social media. La sua morte segna la fine di un’era per il cinema, dato il suo straordinario contributo a film che hanno fatto la storia.

Duvall è celebre soprattutto per il suo ruolo di Tom Hagen ne Il Padrino (1972), il leggendario avvocato della famiglia Corleone. La sua interpretazione elegante e riservata ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei fan del film. Il suo nome è legato anche a numerosi altri ruoli iconici in film come Apocalypse Now (1979), dove interpretava il tenente colonnello Kilgore, e Tender Mercies (1983), per cui vinse il premio Oscar come miglior attore protagonista.

La carriera di Duvall si è estesa per oltre sei decenni, segnando il suo talento attraverso una varietà di generi, dai drammatici ai western, fino alla regia. Era un attore capace di portare profondità e autenticità in ogni ruolo, rendendo indimenticabili anche i personaggi più complessi e sfaccettati.

Il suo lascito resterà nella memoria collettiva come una delle pietre miliari della cinematografia mondiale. L’affetto dei suoi fan, l’ammirazione dei colleghi e il rispetto che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera sono testimoni di quanto Duvall abbia segnato la cultura popolare.