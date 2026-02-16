Ecco il link dove verificare tutte le persone coinvolte nel caso Epstein

AgenPress. Questo sito ospita materiale conforme all’Epstein Files Transparency Act. Il sito verrà aggiornato qualora venissero identificati ulteriori documenti da pubblicare.

In vista della scadenza del Congresso statunitense, sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per esaminare e censurare le informazioni personali relative alle vittime e ad altri soggetti privati, e per proteggere i materiali sensibili dalla divulgazione.

Detto questo, a causa del volume di informazioni coinvolte, questo sito web potrebbe comunque contenere informazioni che includono inavvertitamente dati personali non pubblici o altri contenuti sensibili, tra cui questioni di natura sessuale.

Nel caso in cui un membro del pubblico identifichi informazioni che non avrebbero dovuto essere pubblicate, vi preghiamo di segnalarcelo immediatamente via e-mail all’indirizzo EFTA@usdoj.gov, in modo da poter intervenire per correggere il problema il prima possibile.

LINK: https://www.justice.gov/epstein