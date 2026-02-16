Gli Architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa d’asta e false dichiarazioni

AgenPress. Gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri e Cino Zucchi, entrambi docenti al Politecnico di Milano, sono stati mandati a processo per turbativa d’asta e per aver fatto false dichiarazioni riguardo al conflitto d’interessi nel caso legato al concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) a Milano.

La decisione di rinviare a giudizio i due noti architetti è stata presa dal giudice per le indagini preliminari (Gup), Fabrizio Filice, che ha anche disposto il rinvio a giudizio per altri quattro professionisti coinvolti nel caso. La prima udienza del processo è stata fissata per il 17 aprile prossimo.

Il concorso internazionale per la progettazione della BEIC, un ambizioso progetto che mira a trasformare un’area centrale di Milano in un punto di riferimento culturale e informativo, aveva attirato l’interesse di molti studi di architettura di livello internazionale. Tuttavia, il procedimento giudiziario che ha coinvolto Boeri e Zucchi ruota attorno a presunti illeciti nella gestione del concorso.

Le accuse mosse agli architetti riguardano principalmente il reato di turbativa d’asta, con l’aggravante di false dichiarazioni sul conflitto d’interessi. La turbativa d’asta, in particolare, implica la manipolazione del processo di selezione, compromettendo la trasparenza e l’equità del concorso.

I due architetti sono accusati di non aver dichiarato in modo corretto le proprie posizioni di conflitto d’interessi, che avrebbero potuto influire sulla legittimità della procedura di selezione.

L’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio è stata avviata dopo che alcune discrepanze e irregolarità sono emerse nel corso delle indagini interne al concorso. Il caso ha sollevato non poche polemiche nel mondo dell’architettura e della cultura, suscitando interrogativi su come vengano gestiti concorsi così rilevanti per il futuro della città di Milano.

Il rinvio a giudizio dei professionisti coinvolti rappresenta una tappa importante in un processo che potrebbe avere ripercussioni non solo a livello giuridico, ma anche sul prestigio dei professionisti coinvolti, noti per il loro impegno nell’innovazione architettonica.

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono tra gli architetti più influenti a livello mondiale. Boeri è celebre per il progetto delle “Bosco Verticale” a Milano, una delle icone dell’architettura contemporanea, che ha attirato l’attenzione internazionale per il suo approccio sostenibile e innovativo. Cino Zucchi, dal canto suo, ha costruito una solida carriera grazie a progetti che spaziano dalla residenza alla rigenerazione urbana, e anche lui è conosciuto per il suo impegno nell’architettura che rispetta il contesto e l’ambiente.

Entrambi sono anche docenti al Politecnico di Milano, una delle università più prestigiose in Italia e all’estero nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, dove hanno formato generazioni di giovani professionisti.

Il processo che si aprirà ad aprile non solo metterà sotto esame le accuse nei confronti di Boeri, Zucchi e degli altri professionisti coinvolti, ma avrà anche ripercussioni sulla gestione futura dei concorsi pubblici di architettura e progettazione in Italia. Il caso potrebbe infatti portare alla riforma di alcune pratiche legate alla trasparenza e alla gestione delle gare per progetti pubblici, tematiche che sono diventate sempre più centrali in un’epoca in cui la corretta gestione dei fondi pubblici e la trasparenza nelle procedure amministrative sono fondamentali.

Il rinvio a giudizio rappresenta solo l’inizio di un lungo percorso legale che potrebbe, a seconda dell’esito, avere implicazioni legali, professionali e morali per i coinvolti.