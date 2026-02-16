type here...

Il Presidente Mattarella a Torino per il centenario della morte di Gobetti

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al Teatro Carignano di Torino, alla cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti.

L’evento è stato introdotto da Stefano Tallia, Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Gobetti; sono seguiti gli indirizzi di saluto di Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte.

Al costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni, è stata affidata la lectio magistralis.

