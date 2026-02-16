Montale a Cosenza: poesia e testimonianza alla Libreria Mondadori

AgenPress. Domenica 22 febbraio alle ore 11.00, presso la Libreria Mondadori di Cosenza, si terrà l’incontro “Eugenio Montale. Tra poesia e testimonianza”, nell’ambito della rassegna La domenica in libreria.

L’evento è dedicato alla figura di Eugenio Montale, uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, e si inserisce nel Progetto Scientifico Internazionale “Montale – Ossi di seppia Centenario”, ideato e curato dalla giornalista e scrittrice Stefania Romito, in occasione dei cento anni dalla pubblicazione di Ossi di seppia (1925).

Al centro dell’incontro, il volume collettaneo Eugenio Montale. Tra il mal di vivere e il mare (Collana Nuovo Rinascimento Milano – Passerino Editore), che propone una lettura critica e contemporanea dell’opera montaliane, soffermandosi sui grandi temi del limite, del disagio esistenziale e del rapporto simbolico con il mare.

Interverranno:

Stefania Romito , giornalista e scrittrice, ideatrice e curatrice del Progetto Scientifico Internazionale “Montale Ossi di seppia Centenario”

Walter Rossi , docente dell'Università di Milano, storico e critico letterario,

, docente dell’Università di Milano, storico e critico letterario, Antonella Monaco, danzatrice, poetessa e scrittrice.

Sono previste letture poetiche a cura di Antonella Monaco, con il collegamento di Pino Sassano.

Momento particolarmente significativo dell’incontro sarà la testimonianza di Benedetto Minuto, commissario di bordo della Costa Concordia e autore del libro La Concordia. Tredici anni per raggiungere la riva (Pace Edizioni). Sopravvissuto al naufragio del 13 gennaio 2012, Minuto offrirà una riflessione intensa sul trauma, sulla memoria e sulla possibilità di trasformare l’esperienza del dolore in parola e consapevolezza.

L’incontro intende mettere in dialogo la poesia di Montale con una testimonianza reale, mostrando come il “male di vivere” non sia soltanto una categoria letteraria, ma una condizione umana che attraversa il Novecento e il nostro presente.

Un appuntamento che unisce letteratura, testimonianza e riflessione civile, invitando il pubblico a interrogarsi sul valore della parola poetica e della memoria condivisa.

Gli studiosi partecipanti al Progetto e alla stesura del Volume collettaneo Eugenio Montale – Tra il mal di vivere e il mare (Collana Nuovo Rinascimento Milano – Passerino Editore), a cura di Stefania Romito, sono (in ordine alfabetico): Gianluca Borgese, Romelda Bozhani, Lidia Caputo, Gianluigi Chiaserotti, Pina Colitta, Mario De Rosa, Marvi Del Pozzo, Angela Valenti Durazzo, Emilio Filieri, Arjan Kallço e JoridaTollkuçi, Antonella Monaco, Adolfo Polignano, Regina Resta, Stefania Romito, Walter Rossi, Simone Saccomani, Pino Sassano, Luca Siniscalco.

La sezione Montale oltre Montale raccoglie testi, immagini e riflessioni che mostrano come la voce di Eugenio Montale continui a risuonare nel presente attraverso riscritture, invenzioni poetiche, dialoghi immaginari e interpretazioni artistiche. Accanto a omaggi come quello della pittrice Ylenia Paladino (autrice dell’immagine di copertina), l’opera pittorica di Nadia Martorano e il contributo poetico di Lorena Sambruna, trovano spazio preziosi materiali montaliani della raccolta museale privata “La Camelia Collezioni” di Vigevano, curata da Maria Luisa Siviero e dalla figlia Alessandra Restelli.

Ingresso libero

Eugenio Montale. Tra poesia e testimonianza

Domenica 22 febbraio 2026, ore 11.00

Libreria Mondadori – Cosenza

(Piazzetta Paolo Gencarelli)