type here...

Romano (NM): “Attentati ai treni e alle reti ferroviarie. Unica strategia terrorista. Servono risposte forti”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Violenza antagonista di gruppi anarchici sta mattendo a ferro e fuoco le stazioni e la rete ferroviaria. Non sono piu’ casi isolati ma si tratta di una strategia pianificata per bloccare il Paese: gli ultimi episodi a Roma, Pesaro, Lecco, Firenze, Napoli, Bologna ne sono una conferma. Bene il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal ministro degli Interni Piantedosi.

Le ultime indagini rivelano che all’origine ci sarebbe un’unica regia negli attacchi ai treni e nei sabotaggi alla rete ferroviaria. Le rivendicazioni degli attentati da parte di gruppi anarchici sgombrano il campo da dubbi sulla matrice e sui mandanti. L’obiettivo e’ il caos con l’interruzione di pubblico servizio. Massima solidarieta’ alla Polfer ma e’ chiaro che serve il coinvolgimento del sistema di intelligence e altre unita’ di forze dell’ordine con misure che il governo Meloni si accinge a promuovere’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits