Romano (NM): “Attentati ai treni e alle reti ferroviarie. Unica strategia terrorista. Servono risposte forti”

AgenPress. Violenza antagonista di gruppi anarchici sta mattendo a ferro e fuoco le stazioni e la rete ferroviaria. Non sono piu’ casi isolati ma si tratta di una strategia pianificata per bloccare il Paese: gli ultimi episodi a Roma, Pesaro, Lecco, Firenze, Napoli, Bologna ne sono una conferma. Bene il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal ministro degli Interni Piantedosi.

Le ultime indagini rivelano che all’origine ci sarebbe un’unica regia negli attacchi ai treni e nei sabotaggi alla rete ferroviaria. Le rivendicazioni degli attentati da parte di gruppi anarchici sgombrano il campo da dubbi sulla matrice e sui mandanti. L’obiettivo e’ il caos con l’interruzione di pubblico servizio. Massima solidarieta’ alla Polfer ma e’ chiaro che serve il coinvolgimento del sistema di intelligence e altre unita’ di forze dell’ordine con misure che il governo Meloni si accinge a promuovere’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.