Svizzera, deraglia treno colpito da una valanga: ci sono feriti

AgenPress. Un grave incidente si è verificato questa mattina nel Cantone del Vallese, in Svizzera, dove un treno è stato colpito da una valanga mentre percorreva il tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga. L’incidente ha provocato il deragliamento del convoglio, con alcune persone ferite, sebbene al momento non si segnalano vittime.

Secondo quanto riferito dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), la valanga, che si è staccata dalle montagne circostanti, ha travolto la linea ferroviaria, causando il deragliamento del treno che viaggiava in direzione sud. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con squadre di emergenza giunte prontamente sul luogo per prestare i primi soccorsi ai passeggeri.

A causa del grave incidente, la linea ferroviaria è stata interrotta e resterà chiusa almeno fino a domani, secondo quanto comunicato dalle Ferrovie federali svizzere. I passeggeri che avevano in programma di viaggiare su questa tratta sono stati invitati a trovare soluzioni alternative o a posticipare i loro spostamenti. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la circolazione, ma i lavori di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei resti del treno potrebbero richiedere più tempo.