Foto di Mattarella strappata, Tajani convoca l’ambasciatore iraniano: “Atto ostile”

AgenPress. L’incidente diplomatico che ha scosso le relazioni tra Italia e Iran ha visto il gesto clamoroso di un parlamentare iraniano che ha strappato la fotografia del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (insieme a quella di altri leader e politici europei), durante una sessione del Parlamento iraniano.

Questo atto ha suscitato una netta condanna da parte delle autorità italiane, con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha deciso di convocare l’ambasciatore iraniano in Italia per chiarire la situazione.

“Un deputato iraniano ha strappato la fotografia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di convocare l’ambasciatore iraniano”, ha dichiarato Tajani in una nota ufficiale. Il gesto, che ha immediatamente suscitato indignazione, è stato giudicato come una manifestazione di ostilità nei confronti dell’Italia.

Il Ministro degli Esteri ha continuato spiegando che “strappare, da parte di un deputato, la fotografia del Presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti“. La convocazione dell’ambasciatore iraniano ha avuto come obiettivo quello di esprimere il malcontento del governo italiano e di chiedere chiarimenti sul comportamento di un membro del Parlamento iraniano.

Anche se l’atto di strappare una fotografia può sembrare simbolico, in contesti diplomatici ha un forte significato. La fotografia di un capo di stato, come quella di Mattarella, rappresenta non solo la persona, ma l’intera nazione. Pertanto, l’offesa a un simile simbolo viene percepita come un attacco diretto alla nazione stessa. Questo tipo di azione potrebbe avere conseguenze sulle già delicate relazioni tra Italia e Iran, che negli ultimi anni hanno attraversato alti e bassi.

Il Presidente Mattarella, sebbene non abbia commentato direttamente l’incidente, ha ricevuto la solidarietà di tutte le principali forze politiche italiane. La reazione unanime è stata quella di respingere con fermezza l’insulto istituzionale e di riaffermare il rispetto per le istituzioni democratiche e per il ruolo che il presidente della Repubblica ricopre come rappresentante dell’unità nazionale.

L’incidente è avvenuto in un contesto politico già teso in Iran, dove le relazioni con l’Occidente, in particolare con l’Unione Europea, sono spesso complicate da questioni legate ai diritti umani, alle sanzioni internazionali e al programma nucleare iraniano. La diplomazia italiana ha da sempre cercato di mantenere un canale di comunicazione aperto con Teheran, ma eventi come questo rischiano di complicare ulteriormente le dinamiche bilaterali.

Il gesto del parlamentare iraniano ha suscitato anche reazioni internazionali, con diversi paesi europei che hanno espresso solidarietà all’Italia. Le istituzioni europee hanno ribadito la necessità di mantenere il dialogo, ma anche di condannare qualsiasi atto che minacci i principi democratici e il rispetto reciproco tra le nazioni.

L’incidente della foto strappata rappresenta un episodio significativo che potrebbe avere ripercussioni nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Iran. La reazione del governo italiano, con la convocazione dell’ambasciatore iraniano, segna un chiaro segnale di fermezza nei confronti di un gesto che ha toccato la dignità nazionale. Sarà interessante osservare come evolverà la situazione e quali risposte arriveranno da Teheran, soprattutto alla luce delle complesse dinamiche geopolitiche in gioco.