Ginevra. Araghchi (ministro degli esteri iraniano): “Sono stati compiuti progressi nei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti”

AgenPress. L’Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto oggi un’intesa sui principali “principi guida” nei colloqui volti a risolvere la loro annosa controversia nucleare, ma ciò non significa che un accordo sia imminente, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.
“Sono state presentate idee diverse, queste idee sono state discusse seriamente e alla fine siamo riusciti a raggiungere un accordo generale su alcuni principi guida”, ha dichiarato Araghchi ai media iraniani dopo la conclusione dei colloqui a Ginevra.
I colloqui indiretti tra l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, insieme ad Araghchi, sono stati mediati dall’Oman.
Proprio mentre i colloqui erano iniziati i media statali iraniani hanno dichiarato che l’Iran avrebbe temporaneamente chiuso parte dello Stretto di Hormuz, una via di approvvigionamento petrolifero mondiale di vitale importanza, per “precauzioni di sicurezza”, mentre le Guardie Rivoluzionarie d’élite iraniane vi avrebbero condotto esercitazioni militari.
In passato Teheran ha minacciato di chiudere lo stretto al traffico commerciale in caso di attacco, una mossa che soffocherebbe un quinto dei flussi mondiali di petrolio e farebbe salire i prezzi del greggio.
Rispondendo alle dichiarazioni di Trump secondo cui un “cambio di regime” in Iran potrebbe essere la soluzione migliore, la Guida suprema del Paese, l’Ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, ha avvertito che qualsiasi tentativo degli Stati Uniti di deporre il suo governo fallirebbe.
“Il presidente degli Stati Uniti afferma che il loro esercito è il più forte del mondo, ma a volte anche l’esercito più forte del mondo può essere colpito così forte da non riuscire a rialzarsi” ha concluso Khamenei.