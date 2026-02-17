Khamenei: la portaerei statunitense nel Golfo potrebbe essere affondata

AgenPress. La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha lanciato oggi l’allarme: la portaerei statunitense schierata nel Golfo potrebbe essere affondata.

“Continuiamo a sentire” che gli Stati Uniti “hanno inviato una nave da guerra in Iran”, ha detto durante un discorso. “Una nave da guerra è certamente un’arma pericolosa, ma l’arma che può affondarla lo è ancora di più”, ha insistito.

A gennaio, Washington ha inviato la portaerei Abraham Lincoln nel Golfo, che si trova ancora al largo dell’Iran, a circa 700 chilometri dalla sua costa. Si prevede che una seconda portaerei, la Gerald Ford, la raggiungerà.

Donald Trump non riuscirà a distruggere la Repubblica islamica dell’Iran, ha affermato anche Ali Khamenei.

Khamenei si è mostrato cauto riguardo al secondo round di negoziati iniziato questa mattina nei pressi di Ginevra, per scongiurare il rischio di un intervento militare da parte degli Stati Uniti.

“Se è necessario che ci siano negoziati, perché in realtà non c’è alcun margine di manovra per negoziare, predeterminare l’esito dei negoziati è sbagliato e folle”, ha commentato, riferendosi ai ripetuti appelli degli Stati Uniti all’Iran affinché abbandoni il suo programma nucleare.

“Le dichiarazioni del presidente americano, a volte minacciose, a volte dettanti cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare, rivelano il desiderio di dominare la nazione iraniana”, ha affermato la guida suprema dell’Iran.