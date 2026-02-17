Unicusano. Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale: processo il 4 giugno a Roma

AgenPress. Il sindaco di Terni e imprenditore Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di evasione fiscale nell’ambito di un’inchiesta legata all’università telematica Università Niccolò Cusano (Unicusano). Il processo inizierà il prossimo 4 giugno davanti al Tribunale di Roma.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura, al centro della vicenda vi sarebbero presunte irregolarità fiscali nella gestione dei flussi economici collegati all’ateneo privato. L’accusa ipotizza un’evasione d’imposta legata a operazioni societarie e alla contabilizzazione di costi e ricavi, per un ammontare ritenuto significativo dagli inquirenti.

Il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio, ritenendo che vi siano elementi sufficienti per approfondire le contestazioni nel dibattimento.

Stefano Bandecchi ha sempre respinto le accuse, sostenendo la correttezza del proprio operato e della gestione amministrativa dell’università. La difesa si dice pronta a dimostrare in aula l’insussistenza delle contestazioni mosse dalla Procura.

Il procedimento rappresenta un passaggio delicato sia sul piano giudiziario sia su quello politico, considerato il ruolo pubblico ricoperto dall’imprenditore.

L’apertura del dibattimento è fissata per il 4 giugno a Roma. In quella sede verranno esaminate le prove dell’accusa e le argomentazioni della difesa, in un confronto che si preannuncia complesso per la rilevanza economica e mediatica del caso.

Il processo dovrà chiarire eventuali responsabilità in relazione alla gestione fiscale della Unicusano, in una vicenda che ha già suscitato ampio dibattito pubblico.