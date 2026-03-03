L’Iran invia messaggi minacciosi ai cellulari delle persone intimando loro di non scendere in piazza altrimenti ne subiranno le conseguenze

AgenPress. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica invia messaggi di testo ai cellulari delle persone, minacciandole e intimando loro di non scendere in piazza altrimenti ne subiranno le conseguenze.

Uno dei messaggi di testo recita: “Perspicace e caro popolo iraniano, mantenendo la calma, se osservate qualsiasi attività sospetta contro la sicurezza, come movimenti di gruppi terroristici, trasferimenti di armi ed equipaggiamento militare o propaganda provocatoria e operazioni psicologiche contro la sicurezza, vi preghiamo di segnalarlo ai vostri dipendenti presso l’organizzazione di intelligence delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) tramite il sistema telefonico 114”.

Un altro ha affermato: “Con le condoglianze per il martirio dell’Imam Khamenei e nella speranza della vittoria dell’Iran, l’eroica nazione è informata che, dato il piano del nemico assetato di sangue di azioni terroristiche e rivolte di piazza come passo successivo dopo il bombardamento di alcuni siti militari e di polizia, qualsiasi movimento che turbi la sicurezza sarà considerato una cooperazione diretta con il nemico e sarà accolto con il pugno fermo dei vostri figli nell’Organizzazione di intelligence delle Guardie della Rivoluzione islamica”.