Nubifragio sul litorale romano, Anzio e Nettuno chiedono lo stato di calamità: strade e case allagate

In 24 ore sono caduti 80 millimetri di pioggia. I sindaci si rivolgono alla Regione Lazio e chiedono alla Protezione Civile rinforzi per fronteggiare l’emergenza

AgenPress. Strade trasformate in fiumi e abitazioni invase dall’acqua. È pesante il bilancio del nubifragio che ha colpito Anzio e Nettuno, sul litorale a sud di Roma, provocando diffusi allagamenti e disagi per i residenti, soprattutto nelle case ai piani bassi.

In appena 24 ore sono caduti 80 millimetri di pioggia, un quantitativo che i sindaci dei due Comuni definiscono «un evento straordinario». Le precipitazioni, particolarmente intense nella mattinata di ieri, hanno messo in difficoltà il territorio, con l’acqua che si è riversata sulle strade e ha raggiunto numerose abitazioni.

Di fronte alle conseguenze del maltempo, i primi cittadini di Anzio e Nettuno chiederanno alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di calamità, per ottenere il riconoscimento della gravità dell’evento e attivare gli interventi necessari a fronteggiare i danni.

Non solo. Le amministrazioni hanno richiesto anche il supporto della Protezione Civile regionale, sollecitando l’invio di uomini e mezzi per affrontare le criticità emerse in questi giorni.

La priorità è intervenire nelle zone più colpite, gestire gli allagamenti e garantire assistenza ai cittadini alle prese con le conseguenze del nubifragio. Particolarmente delicata la situazione delle abitazioni situate ai piani bassi, dove l’acqua ha provocato disagi e danni.

La richiesta di rinforzi alla Protezione Civile punta a potenziare la capacità d’intervento sul territorio, mentre i Comuni si preparano ad avviare la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità.

A fotografare l’eccezionalità dell’evento sono soprattutto i dati sulle precipitazioni: 80 millimetri in 24 ore, una quantità che ha messo sotto pressione il territorio di Anzio e Nettuno.

Le amministrazioni locali chiedono ora il sostegno della Regione e della Protezione Civile per affrontare l’emergenza e far fronte alle conseguenze del maltempo. Resta centrale la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree colpite e limitare i disagi per la popolazione.