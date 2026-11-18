AgenPress. Secondo l’agenzia di stampa TASS, il presidente russo Vladimir Putin ha discusso del conflitto in Ucraina con il presidente cinese Xi Jinping.

Lo ha riferito oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Russia e Cina hanno raggiunto un nuovo livello di cooperazione tecnico-militare, ha dichiarato oggi al sito web di notizie Izvestia Dmitry Shugayev, capo del servizio russo per la cooperazione tecnico-militare.

Shugayev ha affermato che l’ampio programma di cooperazione tra i due Paesi comprende la produzione di aerei e motori, il settore spaziale, la difesa aerea e il settore navale.

Nel frattempo, Donald Trump e Vladimir Putin si sono stretti la mano oggi durante un ricevimento in occasione del forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a Shenzhen, nel sud della Cina, che segna il loro primo incontro dopo quello dell’agosto 2025 in Alaska.

Secondo il Cremlino, durante il vertice APEC i due presidenti avranno colloqui informali anziché una conversazione bilaterale formale.