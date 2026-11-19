Il presidente cinese rilancia l’obiettivo di un mondo libero dalle armi atomiche durante il primo incontro trilaterale con i leader di Stati Uniti e Russia. «Dobbiamo compiere ogni sforzo per prevenire una guerra nucleare»

AgenPress. Le armi nucleari devono essere completamente vietate e distrutte, con l’obiettivo finale di costruire un mondo libero dalle armi atomiche. È il messaggio lanciato dal presidente cinese Xi Jinping durante il vertice trilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, tenutosi a Shenzhen, in Cina.

Lo riferisce l’emittente televisiva statale cinese CCTV.

Nel suo intervento, Xi ha sottolineato la necessità di un impegno comune delle principali potenze mondiali per scongiurare il rischio di un conflitto nucleare. «Dobbiamo compiere ogni sforzo per prevenire una guerra nucleare», ha affermato il leader cinese, richiamando anche il rispetto del Trattato di non proliferazione nucleare e il mantenimento della stabilità strategica globale. Le armi atomiche, secondo Xi, rappresentano una minaccia permanente per l’umanità. Da qui l’appello a procedere verso il loro completo divieto e la loro eliminazione, fino alla realizzazione di un pianeta libero dagli arsenali nucleari.

Il vertice di Shenzhen assume un significato particolare perché riunisce per la prima volta allo stesso tavolo i leader delle tre principali potenze nucleari: Stati Uniti, Russia e Cina.

Xi ha invitato Washington e Mosca a collaborare con Pechino per affrontare le sfide internazionali e contribuire alla tutela della pace e della sicurezza globale. «Quando le grandi potenze vivono in armonia, il mondo è in pace», ha ricordato il presidente cinese, evidenziando la responsabilità speciale dei Paesi più influenti nello scenario internazionale.

Anche Donald Trump ha sottolineato l’importanza dell’incontro, definendolo un’occasione storica. Il presidente americano ha dichiarato che Stati Uniti, Russia e Cina si trovano in una posizione privilegiata per discutere di una riduzione degli arsenali nucleari e per diminuire il rischio che queste armi vengano utilizzate. Trump ha tuttavia riconosciuto le difficoltà del percorso di disarmo: per un Paese che possiede armi nucleari, rinunciarvi completamente rappresenta una decisione particolarmente complessa.

Dal canto suo, Vladimir Putin ha richiamato la responsabilità condivisa delle tre potenze nel mantenimento della pace internazionale, ricordando anche il ruolo storico avuto dai rispettivi Paesi nella vittoria contro il nazifascismo durante la Seconda guerra mondiale.

L’appello di Xi arriva in una fase delicata per gli equilibri strategici internazionali. Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia, ultimo grande accordo bilaterale per la limitazione degli arsenali nucleari, è scaduto nel febbraio 2026. Trump ha manifestato l’intenzione di lavorare a un nuovo accordo che possa coinvolgere anche la Cina.

Proprio il coinvolgimento di Pechino rappresenta uno dei principali nodi negoziali. La Cina dispone infatti di un arsenale nucleare sensibilmente inferiore rispetto a quelli statunitense e russo e finora ha mostrato scarsa disponibilità ad accettare limitazioni paragonabili a quelle previste per Washington e Mosca.

Il vertice di Shenzhen riporta così al centro dell’agenda internazionale il tema del controllo degli armamenti e della non proliferazione. Resta da capire se le dichiarazioni dei tre leader potranno tradursi in iniziative concrete e in un nuovo percorso negoziale.

Per il momento, l’appello di Xi Jinping fissa un obiettivo ambizioso: arrivare a un mondo in cui le armi nucleari non esistano più.