Fmi: l’economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere vicina al limite. Cresce il rischio di nuovi shock geopolitici

Il Fondo monetario internazionale migliora le stime sul Pil italiano: la crescita è attesa allo 0,8% nel 2026, rispetto allo 0,5% previsto in precedenza. La previsione per il 2027 sale allo 0,6%. A sostenere l’economia globale sono i nuovi flussi commerciali ed energetici, ma le tensioni internazionali potrebbero mettere alla prova la sua capacità di resistenza.

AgenPress. L’economia mondiale ha dimostrato una capacità di adattamento superiore alle attese, riuscendo finora ad assorbire le conseguenze delle tensioni internazionali e dei cambiamenti negli equilibri commerciali ed energetici. Ma questa tenuta potrebbe non essere sufficiente a garantire una crescita stabile nel medio periodo. È il monito del Fondo monetario internazionale (Fmi), che invita a non sottovalutare i rischi legati a nuovi shock geopolitici in uno scenario globale ancora caratterizzato da forti incertezze.

A sostenere l’attività economica hanno contribuito la riorganizzazione delle rotte commerciali, il mutamento dei flussi energetici e la capacità delle imprese di adattarsi a condizioni internazionali in continua evoluzione. Un insieme di fattori che ha consentito all’economia di evitare un rallentamento più marcato. Tuttavia, secondo l’impostazione prudenziale del Fondo, la resilienza mostrata finora non deve essere interpretata come una garanzia per il futuro.

Le tensioni internazionali rappresentano uno dei principali elementi di vulnerabilità per le prospettive economiche. Un aggravamento dei conflitti, nuove interruzioni nelle forniture energetiche o ulteriori ostacoli agli scambi commerciali potrebbero infatti tradursi in un aumento dei costi per imprese e famiglie, alimentando pressioni sui prezzi e frenando investimenti e consumi.

Particolarmente delicato è il rapporto tra energia e crescita. La capacità di diversificare gli approvvigionamenti e di modificare le rotte di trasporto ha contribuito a contenere alcuni effetti delle crisi. Ma un nuovo shock potrebbe rendere più difficile mantenere questo equilibrio, soprattutto per le economie maggiormente esposte alle importazioni energetiche.

Il problema non riguarda soltanto la disponibilità delle materie prime. L’incertezza può incidere anche sulle decisioni delle imprese, spingendole a rinviare gli investimenti, mentre famiglie e consumatori potrebbero ridurre le spese in presenza di prezzi più elevati e prospettive meno rassicuranti.

Nel quadro delineato dalle nuove previsioni, l’Italia registra una revisione al rialzo delle stime di crescita. Il Fondo monetario internazionale porta l’incremento del prodotto interno lordo previsto per il 2026 allo 0,8%, rispetto allo 0,5% indicato in precedenza. Si tratta di un miglioramento di tre decimi di punto percentuale, che segnala prospettive leggermente più favorevoli per l’economia italiana.

Anche per il 2027 arriva una correzione positiva: la previsione di crescita sale allo 0,6%, con un aumento di un decimo rispetto alla stima precedente.

Il miglioramento delle attese costituisce un segnale positivo, ma non modifica il quadro di fondo. I ritmi di espansione restano contenuti e indicano che la crescita italiana continua a confrontarsi con difficoltà strutturali e con un contesto internazionale nel quale le variabili esterne possono avere conseguenze rilevanti.

Per l’Italia, in particolare, l’evoluzione dei prezzi dell’energia, la domanda proveniente dai principali partner commerciali e la stabilità delle catene di approvvigionamento restano fattori importanti per la tenuta dell’attività produttiva.

La revisione delle stime italiane mostra come le prospettive economiche possano migliorare anche in una fase caratterizzata da rischi elevati. Non significa, però, che le criticità siano superate. La distanza tra una crescita moderata e una nuova fase di rallentamento potrebbe ridursi rapidamente qualora si verificassero eventi in grado di destabilizzare i mercati energetici o gli scambi internazionali.

In questo scenario, la capacità di reazione delle economie dipenderà anche dalla solidità dei conti pubblici, dalla qualità degli investimenti e dalla possibilità di sostenere la produttività senza alimentare ulteriori squilibri.

Il messaggio del Fondo monetario internazionale è dunque duplice: da una parte, l’economia globale ha dimostrato di poter reagire a condizioni difficili; dall’altra, questa capacità di adattamento non è illimitata. Le nuove rotte energetiche e commerciali hanno contribuito a sostenere la crescita, ma non possono neutralizzare ogni possibile conseguenza delle tensioni geopolitiche.

Per l’Italia, il rialzo delle previsioni sul Pil rappresenta un elemento favorevole. La sfida sarà trasformare questo miglioramento in una crescita più solida e duratura, riducendo al tempo stesso l’esposizione agli shock esterni. Perché, in un’economia globale sempre più interconnessa, la tenuta dimostrata finora potrebbe essere messa alla prova proprio quando la capacità di adattamento sembra aver già dato molto.