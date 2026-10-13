Fondo Monetario Internazionale, riviste al rialzo le stime sul Pil italiano: crescita allo 0,8% nel 2026

Il Fondo monetario internazionale migliora le previsioni per l’economia italiana rispetto alle stime di luglio. Per il 2027 la crescita attesa sale allo 0,6%. Restano le incognite legate alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e al rallentamento dell’economia mondiale

AgenPress. Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le prospettive di crescita dell’economia italiana. Secondo il nuovo World Economic Outlook, presentato durante le riunioni del Fondo a Bangkok, il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia crescerà dello 0,8% nel 2026, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente previsione dello 0,5%, pubblicata a luglio.

La revisione positiva riguarda anche il 2027. Per il prossimo anno, infatti, il Fondo monetario internazionale porta la stima di crescita allo 0,6%, un decimale in più rispetto alla precedente valutazione. Le nuove proiezioni indicano quindi un miglioramento delle aspettative, pur confermando un ritmo di espansione economica contenuto.

L’aggiornamento delle stime rappresenta un segnale favorevole per l’economia italiana, ma non modifica sostanzialmente il quadro di una crescita debole. Un aumento del Pil inferiore all’1% annuo evidenzia infatti le difficoltà del Paese nel sostenere un’espansione più robusta nel medio periodo.

La revisione del Fmi dovrà essere valutata alla luce dell’andamento dei consumi, degli investimenti e della domanda internazionale. A incidere sulle prospettive italiane saranno inoltre l’evoluzione dei prezzi energetici e le condizioni del commercio mondiale, in un contesto caratterizzato da una forte incertezza geopolitica.

Il rapporto del Fondo monetario internazionale segnala prospettive differenti tra le principali economie europee. Per l’area euro, la previsione di crescita per il 2026 sale all’1,1%, con un miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. Per il 2027, invece, la crescita attesa resta all’1,2%.

Tra i principali Paesi dell’Eurozona, la Germania beneficia di una revisione al rialzo: la stima per il 2026 passa all’1,3%, con un incremento di 0,6 punti percentuali, mentre quella per il 2027 sale all’1,1%.

Anche la Spagna registra un miglioramento delle prospettive per il 2026, con una crescita prevista del 2,5%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto alla valutazione di luglio. Per il 2027 la stima resta all’1,8%.

Di segno opposto la revisione relativa alla Francia. Il Fondo prevede una crescita dello 0,4% nel 2026 e dello 0,7% nel 2027, con una riduzione di 0,2 punti percentuali per entrambi gli anni.

Accanto alle previsioni per i singoli Paesi, il World Economic Outlook richiama l’attenzione sui rischi che gravano sull’economia globale. Negli ultimi anni, la crescita internazionale ha dimostrato una capacità di adattamento di fronte a una successione di shock, ma questa tenuta potrebbe essere messa nuovamente alla prova.

Tra i fattori che hanno sostenuto l’attività economica figurano il riassetto delle forniture energetiche e gli investimenti legati all’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, le tensioni internazionali e il conflitto in Medio Oriente alimentano i timori di nuovi rincari dell’energia e di possibili interruzioni delle catene di approvvigionamento.

A queste incognite si aggiunge il livello elevato del debito pubblico, che limita i margini di intervento dei governi. Anche le banche centrali devono confrontarsi con un equilibrio complesso tra il controllo dell’inflazione e la necessità di sostenere l’attività economica.

Per l’Italia, la revisione al rialzo delle stime costituisce un miglioramento rispetto alle valutazioni di luglio, ma non basta da sola a delineare una ripresa solida. La crescita prevista per il 2026 e il 2027 rimane infatti contenuta e potrebbe risentire di eventuali nuovi shock energetici, delle tensioni geopolitiche e di un indebolimento della domanda internazionale.

Il quadro delineato dal Fondo monetario internazionale suggerisce quindi prudenza: le prospettive italiane migliorano, ma il contesto internazionale continua a presentare rischi significativi. La capacità dell’economia di trasformare questo aggiornamento positivo in una crescita più sostenuta dipenderà dall’evoluzione dei mercati, dalla tenuta della domanda interna e dall’andamento degli investimenti.