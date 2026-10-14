Il lato oscuro del Cinema cala su Cinecittà World: il mese di ottobre è un Halloween da brividi per tutti

AgenPress. A Cinecittà World continua l’Halloween più cinematografico di sempre. Fino al 1° novembre, il Parco divertimenti di Roma si trasforma in un gigantesco set da brivido, dove scenografie spettacolari, atmosfere da incubo e creature spettrali danno vita a un viaggio attraverso alcuni dei più celebri immaginari del cinema horror. Al centro dell’edizione 2026, un omaggio a Tim Curry, icona indimenticabile del genere, da Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show fino a Pennywise di It. Tra zucche, covoni di fieno e presenze inquietanti, la Halloween Street accoglie gli ospiti nel cuore della festa, che prosegue tra attrazioni, spettacoli ed eventi speciali, con sette novità pensate per diversi livelli di paura e per un pubblico che va dagli appassionati dell’horror alle famiglie con bambini. Sabato 31 ottobre, gran finale fino a tarda notte con live show, cene a tema, musica e dj set. Per l’occasione, adrenalina, suspense e divertimento sono assicurati anche con “Find IT: lo vuoi un palloncino colorato?”, l’esperienza horror che sembra uscita da un film: il Pennywise originale italiano si materializzerà all’improvviso nel Parco trasformando Cinecittà World in un vero set da incubo.

Tra le novità 2026 anche The Haunted Theatre, il nuovo percorso horror ambientato in un vecchio teatro di Broadway dove, dal 1930, si aggirano anime dannate sospese tra la vita e la morte. Il terrore continua nella Horror House, una immersione cinematografica tra ambientazioni da incubo e incontri ravvicinati con attori dal vivo, mentre per chi cerca l’adrenalina delle attrazioni il must-do è Inferno, il roller coaster indoor che conduce gli ospiti nei gironi danteschi.

Per i più piccoli c’è Spooky Town Playground, il grande playground tematizzato, sviluppato su più livelli, dove i bambini possono trasformare le piccole paure in gioco e divertimento. Nel Villaggio Piccoli Brividi, tra streghe e fantasmini, ci si perde tra labirinti di paglia, zucche, alberi magici e casette di caramelle insieme al Truccabimbi per trasformarsi nel mostriciattolo preferito.

A completare il programma, un ricco palinsesto di spettacoli a tema che accompagna il pubblico per tutto il mese: dal Welcome al Goodbye Show, passando per l’irriverente Ciak, si muore dal ridere! fino all’esilarante musical The Last Night Horror Show, liberamente ispirato all’iconico The Rocky Horror Pictures Show. E ancora, il Far West Show con La Leggenda di Black Town e i picchi di adrenalina con lo stunt show Motori, Ciak … Azione!

Il momento più atteso arriva l’ultimo weekend di ottobre, quando Cinecittà World celebra la notte di Halloween con una grande festa fino a tarda notte, tra show, musica, dj set e appuntamenti speciali.