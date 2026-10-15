Luneur Park, fino al 1° novembre l’Halloween mostruosamente divertente per i più piccoli

AgenPress. A Luneur Park Halloween si festeggia tra i banchi di una scuola decisamente fuori dall’ordinario. Fino al 1° novembre, il parco divertimenti per famiglie a Roma si trasforma nella Luna Monsters School, una stramba scuola di mostruosi studenti alle prese con una minaccia arrivata dal Sottomondo. Una sfida da affrontare tra giostre, spettacoli, baby dance, incontri e avventure pensate per i più piccoli. Appuntamenti speciali il 24 ottobre con Ninna e Matti e il 31 ottobre con la notte delle streghe che animerà il Parco oltre il calar del sole.

Accanto al tradizionale “Dolcetto o Scherzetto”, agli specchi deformanti e al Labirinto Perduto, tra le vie del parco nel cuore dell’EUR arriva la Luna Monsters School. Lo show di apertura dà il via a un ricco programma di attività con un palinsesto completamente rinnovato di show dal vivo: si balla e ci si scatena con la Monster Dance, mentre nel pomeriggio si susseguono quattro nuovi show che accompagnano gli ospiti nei vari mondi di Halloween, tra musica e atmosfere da piccoli brividi. Ad arricchire l’esperienza, arrivano anche gli artisti del fuoco e i trampolieri, protagonisti di brevi performance. Non mancano i laboratori creativi, tra cui quello di Slime, per realizzare una creazione da portare a casa.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 24 ottobre, ci sono Ninna e Matti, gli youtuber pronti a festeggiare Halloween insieme ai loro fan. Con un doppio spettacolo, alle 14.45 e alle 17:45, i due creator saliranno sul palco con uno show inedito a tema Halloween, tra canzoni da cantare e ballare insieme e una challenge a tema. Al termine di ciascuna esibizione, spazio al Meet & Greet per incontrare la coppia amatissima dai giovanissimi e scattare una foto ricordo.

Il 31 ottobre, per la notte delle streghe, apertura straordinaria fino alle ore 23, con parate a tema, spettacoli e un gran finale con i fuochi d’artificio. Una serata speciale per celebrare Halloween tra divertimento e atmosfere da brivido, esorcizzando la paura a colpi di magia.