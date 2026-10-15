Starshield torna operativo in Ucraina: ripristinate le comunicazioni satellitari militari

Il sistema satellitare militare statunitense, sviluppato da SpaceX sulla base della tecnologia Starlink, avrebbe ripreso a funzionare dopo le restrizioni registrate nelle scorse ore. Kiev monitora il ripristino del servizio e chiede chiarimenti sulle cause dell’interruzione.

AgenPress. Starshield è tornato operativo in Ucraina. A riferirlo sono fonti del ministero della Difesa ucraino, citate dal quotidiano Ukrainska Pravda, secondo le quali il sistema di comunicazione satellitare militare avrebbe ripreso a funzionare dopo le limitazioni segnalate nella giornata precedente.

«A partire da ora, il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare», hanno dichiarato le fonti, precisando che il ripristino viene monitorato attraverso i rapporti provenienti dalle unità sul campo.

La ripresa del servizio rappresenta un elemento rilevante per le forze ucraine, che dipendono dalle comunicazioni satellitari per mantenere i collegamenti tra le unità operative e assicurare il coordinamento delle attività militari. Tuttavia, al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause delle restrizioni né sulla loro portata effettiva.

Nonostante il ritorno alla funzionalità, il ministero della Difesa ucraino sta proseguendo i contatti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alle limitazioni.

«Il ministero della Difesa sta inoltre continuando a comunicare per chiarire tutte le ragioni e le circostanze delle restrizioni di ieri», hanno aggiunto le fonti citate da Ukrainska Pravda.

Resta quindi da comprendere se le limitazioni siano state determinate da questioni tecniche, da modifiche alle condizioni di accesso al servizio o da decisioni legate alla gestione della rete. In assenza di ulteriori informazioni ufficiali, qualsiasi ricostruzione delle cause rimane prematura.

Starshield è la piattaforma sviluppata da SpaceX per applicazioni governative e di sicurezza nazionale, basata su tecnologie derivate dall’infrastruttura satellitare Starlink. Pur condividendo parte della base tecnologica, Starshield è destinato a esigenze specifiche, tra cui comunicazioni protette e servizi per clienti governativi e militari.

Nel contesto della guerra in Ucraina, la disponibilità di collegamenti satellitari affidabili costituisce un fattore strategico. Le comunicazioni consentono infatti alle forze armate di mantenere i contatti anche quando le infrastrutture terrestri risultano danneggiate, compromesse o difficilmente accessibili.

Le restrizioni a un sistema di questo tipo possono quindi sollevare interrogativi sulla continuità operativa delle forze sul campo e sulla dipendenza da infrastrutture tecnologiche gestite da aziende private straniere.

Il ripristino segnalato dalle fonti ucraine sembra aver attenuato le preoccupazioni immediate, ma non chiude la questione. Kiev intende chiarire le circostanze dell’episodio, mentre i rapporti delle unità operative continueranno a fornire indicazioni sul funzionamento della rete.

Per ora, l’elemento confermato dalle dichiarazioni riportate da Ukrainska Pravda è la ripresa del servizio secondo le fonti del ministero della Difesa ucraino. Restano invece da accertare le ragioni delle restrizioni, la loro estensione e le eventuali conseguenze sulle operazioni militari.

La vicenda riporta al centro un tema cruciale del conflitto: il ruolo delle comunicazioni satellitari nella guerra moderna e il peso strategico delle infrastrutture private da cui dipendono, in misura crescente, le capacità operative degli eserciti.