Lagarde: “Lo shock energetico legato alla guerra in Iran è troppo grande per essere ignorato”. La Bce punta su una risposta misurata

Il rincaro dell’energia mette sotto pressione la politica monetaria europea. L’aumento dei tassi a lungo termine rischia di frenare la crescita economica e, allo stesso tempo, di alimentare nuove tensioni sui prezzi. Per la presidente della Bce, Christine Lagarde, occorre mantenere alta la vigilanza senza reagire in modo eccessivo

AgenPress. Lo shock energetico provocato dalla guerra in Iran è ormai un fattore che la politica monetaria non può ignorare. È questo il messaggio attribuito a Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), secondo cui l’impatto della crisi energetica sull’economia richiede attenzione, ma non giustifica necessariamente una risposta drastica sui tassi d’interesse.

«È troppo grande per essere ignorato» è il concetto centrale della valutazione sullo shock energetico, accompagnato dalla necessità di adottare una linea prudente: «Una risposta misurata resta quella giusta per mantenere l’inflazione sotto controllo».

Il messaggio evidenzia il difficile equilibrio con cui Francoforte è chiamata a confrontarsi. Da una parte, l’aumento dei prezzi dell’energia può trasferirsi rapidamente sui costi di produzione, sui trasporti e sulle bollette delle famiglie. Dall’altra, un irrigidimento eccessivo delle condizioni finanziarie rischia di compromettere la ripresa economica in un contesto già caratterizzato da incertezza geopolitica.

Le tensioni legate al conflitto in Iran possono incidere sull’economia europea attraverso diversi canali. Il primo è quello diretto: un aumento del petrolio e del gas si riflette sui costi energetici e può spingere verso l’alto l’inflazione complessiva.

Il secondo riguarda gli effetti indiretti. Le imprese che devono sostenere maggiori costi per l’energia possono trasferirli, almeno in parte, sui prezzi finali di beni e servizi. Se queste pressioni si prolungano, il rischio è che l’incremento inizialmente concentrato sui prodotti energetici si estenda ad altre componenti del paniere dei consumi.

Per la Bce, la questione decisiva è capire se si tratti di uno shock temporaneo oppure di una dinamica destinata a consolidarsi. Un aumento una tantum dei prezzi dell’energia non richiede necessariamente la stessa reazione di una crescita persistente dell’inflazione, soprattutto quando questa comincia a coinvolgere salari, servizi e aspettative delle famiglie e delle imprese.

A complicare il quadro è anche l’aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine. Tassi più elevati si traducono generalmente in condizioni di finanziamento meno favorevoli per governi, imprese e famiglie.

Per le aziende, il costo del credito più alto può significare rinviare investimenti, ridurre i piani di espansione e contenere le assunzioni. Per le famiglie, può rendere più onerosi i nuovi mutui e limitare la capacità di spesa. Anche gli Stati devono fare i conti con maggiori costi di finanziamento, con possibili ripercussioni sui bilanci pubblici.

Ne deriva un duplice rischio per l’economia europea: lo shock energetico può frenare l’attività produttiva aumentando i costi, mentre condizioni finanziarie più restrittive possono indebolire ulteriormente consumi e investimenti.

Il rapporto tra tassi, crescita e inflazione diventa quindi particolarmente delicato. Un costo del denaro più elevato può contribuire a raffreddare la domanda e a contenere le pressioni sui prezzi, ma può anche accentuare il rallentamento economico.

La linea di una risposta misurata riflette la necessità di evitare decisioni affrettate sulla base di uno shock la cui evoluzione dipende in larga misura dagli sviluppi geopolitici e dai mercati energetici.

Un intervento troppo debole potrebbe lasciare spazio a un’inflazione persistente, soprattutto se le imprese trasferissero i maggiori costi sui consumatori e le aspettative d’inflazione aumentassero. Una stretta monetaria eccessiva, al contrario, rischierebbe di aggravare il rallentamento economico senza poter incidere direttamente sulla causa iniziale del rincaro energetico.

La politica monetaria, infatti, non può aumentare l’offerta di petrolio o gas né risolvere le interruzioni delle catene di approvvigionamento. Può però influenzare la domanda, le condizioni di credito e le aspettative sui prezzi, cercando di impedire che lo shock si trasformi in un fenomeno inflazionistico duraturo.

Per questo motivo, la valutazione della Bce dipende dall’andamento dei dati economici, dalle previsioni sull’inflazione e dai segnali provenienti dai mercati finanziari.

Il conflitto in Iran aggiunge un elemento di incertezza a uno scenario nel quale la Bce deve conciliare la stabilità dei prezzi con il rischio di un indebolimento della crescita. L’evoluzione dei prezzi energetici, la durata delle tensioni e la trasmissione dei rincari al resto dell’economia saranno determinanti per le prossime decisioni di politica monetaria.

Il rialzo dei tassi a lungo termine rappresenta già un canale attraverso cui le tensioni finanziarie possono raggiungere l’economia reale, incidendo sul costo degli investimenti e sulla capacità di spesa.

La posizione attribuita a Lagarde indica dunque una strategia di cautela: riconoscere la portata dello shock energetico, monitorarne gli effetti sull’inflazione e intervenire in modo proporzionato. L’obiettivo resta evitare che l’aumento dei prezzi comprometta la stabilità economica, senza imporre all’Europa un ulteriore freno monetario non necessario.

In un contesto segnato dalla guerra e dall’incertezza sui mercati energetici, la sfida della Bce sarà distinguere le conseguenze temporanee del rincaro dell’energia dai segnali di un’inflazione più persistente. Da questa valutazione dipenderà l’equilibrio tra controllo dei prezzi e tutela della crescita europea.