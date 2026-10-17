Trump sospende le sanzioni contro la Russia: stop ai dazi previsti dal Lindsey Graham Act

Il presidente statunitense firma un ordine esecutivo alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure. La Casa Bianca invoca l’interesse nazionale, mentre cresce il dibattito sui rapporti con Mosca e sul sostegno all’Ucraina

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per sospendere numerose sanzioni, restrizioni e misure tariffarie previste dal Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, la legge approvata dal Congresso americano per aumentare la pressione economica sulla Russia. La decisione, adottata il 16 ottobre, arriva a soli due giorni dalla scadenza fissata per l’applicazione delle misure, prevista per il 18 ottobre.

Nel provvedimento pubblicato dalla Casa Bianca, Trump ha giustificato la scelta richiamando l’interesse nazionale degli Stati Uniti e avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla stessa legge. La sospensione riguarda diverse disposizioni del pacchetto sanzionatorio, ma non equivale alla cancellazione di tutte le misure restrittive già in vigore contro Mosca.

Il provvedimento legislativo, firmato da Trump il 18 settembre, puntava a colpire le entrate energetiche russe e i soggetti che contribuiscono a eludere le sanzioni internazionali. Tra le misure più incisive figurava la possibilità di imporre dazi fino al 100% sulle importazioni statunitensi provenienti dai cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas naturale di origine russa, qualora avessero continuato a effettuare nuovi acquisti nelle condizioni previste dalla legge.

Il pacchetto contemplava inoltre sanzioni nei confronti di funzionari, istituti finanziari e altri soggetti collegati alla Russia. L’obiettivo era ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino e aumentare il costo del proseguimento della guerra contro l’Ucraina.

Con l’ordine esecutivo del 16 ottobre, l’amministrazione americana ha rinunciato temporaneamente all’applicazione di numerose disposizioni, lasciando aperta la possibilità di intervenire nuovamente in futuro.

La scelta di Washington si inserisce in un contesto internazionale segnato dalle tensioni sui mercati energetici e dai tentativi di riaprire canali di dialogo con Mosca. Il contenimento dei prezzi dell’energia rappresenta uno degli elementi che contribuiscono a spiegare l’orientamento dell’amministrazione Trump.

La sospensione assume particolare rilevanza per grandi importatori di energia russa, come India e Cina, che avrebbero potuto subire conseguenze commerciali indirette dalle nuove tariffe americane. L’eventuale imposizione di dazi così elevati avrebbe infatti potuto modificare i flussi commerciali, aumentare i costi per le imprese e complicare i rapporti economici tra Washington e diversi partner internazionali.

La decisione, tuttavia, apre un interrogativo fondamentale: fino a che punto la ricerca di una maggiore stabilità dei prezzi e di un accordo diplomatico può prevalere sulla strategia di pressione economica contro la Russia?

La sospensione ha riacceso le polemiche a Washington. Esponenti democratici e alcuni repubblicani hanno contestato la scelta della Casa Bianca, sostenendo che un allentamento della pressione economica rischi di indebolire gli strumenti negoziali occidentali nei confronti del Cremlino.

Le critiche si intrecciano con il dibattito sui rapporti tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin e sulle prospettive di una soluzione della guerra in Ucraina. Per Kiev, il rischio è che una riduzione delle misure economiche possa favorire il recupero di risorse da parte della Russia, mentre il conflitto resta irrisolto.

L’amministrazione americana, dal canto suo, conserva la possibilità di ripristinare le misure sospese qualora ritenga necessario modificare la propria strategia. Il provvedimento non elimina dunque definitivamente la leva sanzionatoria, ma ne rinvia l’utilizzo in questa fase.

La decisione di Trump mette in evidenza la tensione tra due obiettivi della politica estera statunitense: mantenere una pressione economica significativa su Mosca e perseguire, contemporaneamente, interessi nazionali legati ai prezzi dell’energia, al commercio e alla diplomazia.

Il punto decisivo sarà capire se la sospensione rappresenti una pausa tattica destinata a facilitare nuovi negoziati oppure un cambiamento più ampio nell’approccio americano alla guerra in Ucraina.

Per il momento, il dato politico è chiaro: proprio mentre le nuove misure erano prossime a entrare in vigore, la Casa Bianca ha scelto di non applicarne numerose disposizioni. Una decisione destinata a influenzare il confronto tra Stati Uniti, Russia, Ucraina e principali partner commerciali di Mosca nelle prossime settimane.