Zelensky avverte l’Europa: “Se cadiamo, 20 milioni di ucraini potrebbero diventare profughi”

Il presidente ucraino richiama l’attenzione dei leader europei sulle conseguenze di un’eventuale sconfitta di Kiev. Al centro del suo messaggio, il rischio di una nuova emergenza umanitaria su vasta scala e la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina

AgenPress. Un avvertimento diretto all’Europa, con numeri che danno la misura della posta in gioco. «Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles.

Parole che riportano al centro del dibattito europeo uno degli scenari più temuti dall’inizio della guerra: una possibile sconfitta dell’Ucraina e le conseguenze che potrebbe avere non soltanto per Kiev, ma anche per gli altri Paesi del continente.

Nel suo intervento, Zelensky lega la tenuta dell’Ucraina alla stabilità dell’Europa. L’eventualità di un cedimento del Paese, secondo il messaggio del presidente, potrebbe provocare un nuovo e massiccio movimento di popolazione verso gli Stati europei, con conseguenze umanitarie, sociali ed economiche di grande portata.

Il riferimento ai 20 milioni di persone rappresenta una stima evocata da Zelensky per sottolineare la gravità dello scenario prospettato. Non si tratta, tuttavia, di un dato che possa essere considerato una previsione certa: l’entità di un eventuale nuovo esodo dipenderebbe dall’evoluzione del conflitto, dalle condizioni di sicurezza e dalle possibilità di protezione della popolazione all’interno del Paese.

Il richiamo del presidente ucraino ha anche una chiara dimensione politica. Kiev continua a chiedere ai partner europei sostegno militare, finanziario e diplomatico per affrontare la guerra e difendere il proprio territorio.

L’argomento dei profughi aggiunge alla questione della sicurezza una dimensione direttamente legata alle conseguenze che il conflitto potrebbe produrre sulle società europee. L’accoglienza di milioni di persone richiederebbe infatti risorse, coordinamento tra governi e un impegno significativo da parte delle istituzioni dell’Unione europea.

Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, milioni di cittadini ucraini hanno lasciato il proprio Paese e trovato protezione in altri Stati europei. Un ulteriore deterioramento della situazione militare potrebbe spingere altre persone a cercare rifugio all’estero, anche se dimensioni e tempi di un eventuale nuovo esodo restano impossibili da stabilire con certezza.

Il messaggio di Zelensky a Bruxelles è dunque chiaro: il futuro dell’Ucraina non riguarda soltanto gli ucraini. Per il presidente, sostenere Kiev significa anche cercare di prevenire uno scenario che potrebbe avere ripercussioni sull’intera Europa.

Resta da capire come i governi europei tradurranno questo allarme in decisioni concrete, mentre la guerra continua a mettere alla prova la capacità dell’Unione di tenere insieme sicurezza, solidarietà e stabilità politica.