Putin propone un vertice con Trump e Xi Jinping a novembre: al centro la guerra in Ucraina

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, da organizzare nel mese di novembre, per discutere della guerra in Ucraina e delle possibili prospettive di una soluzione diplomatica. A riportare la notizia è il Wall Street Journal.

L’iniziativa si inserirebbe nel quadro degli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto, ma solleverebbe interrogativi sulle condizioni che Mosca intenderebbe ottenere da un eventuale accordo. Secondo quanto riferito, l’obiettivo russo sarebbe infatti quello di arrivare a una conclusione della guerra favorevole agli interessi del Cremlino.

Un eventuale vertice tra i tre leader avrebbe un peso significativo negli equilibri internazionali. Gli Stati Uniti rappresentano uno degli attori centrali nel sostegno politico e militare all’Ucraina, mentre la Cina mantiene rapporti strategici con Mosca e sostiene ufficialmente la necessità di una soluzione politica del conflitto.

La presenza di Trump e Xi Jinping a un tavolo con Putin potrebbe quindi offrire un’occasione di confronto diretto sulle condizioni per un cessate il fuoco, sulle garanzie di sicurezza e sul futuro dei territori contesi. Tuttavia, la partecipazione dei tre presidenti non garantirebbe di per sé un’intesa, considerando le profonde divergenze sulle responsabilità della guerra e sui termini di un possibile accordo.

Il punto centrale rimarrebbe la distanza tra l’obiettivo di fermare i combattimenti e quello di raggiungere una pace duratura. Per Mosca, un accordo dovrebbe tenere conto delle proprie richieste strategiche e territoriali; per Kiev, invece, restano fondamentali la sovranità nazionale, l’integrità territoriale e le garanzie contro nuove aggressioni.

Un negoziato condotto soprattutto tra le grandi potenze rischierebbe inoltre di alimentare il dibattito sul ruolo dell’Ucraina nelle decisioni che riguardano direttamente il suo futuro. Qualsiasi intesa destinata a incidere sul conflitto dovrebbe infatti confrontarsi con le posizioni del governo ucraino e con le implicazioni per la sicurezza europea.

La proposta attribuita a Putin, secondo il Wall Street Journal, indica la possibilità di un nuovo confronto diplomatico ai massimi livelli. Restano tuttavia da chiarire l’effettiva disponibilità di Trump e Xi Jinping, la data e il luogo dell’eventuale incontro, nonché l’agenda concreta dei colloqui.

Per il momento, dunque, l’ipotesi di un vertice a novembre non può essere considerata una garanzia di svolta. La questione decisiva sarà capire se l’iniziativa potrà aprire la strada a un negoziato credibile oppure se si tradurrà in un confronto sulle condizioni di pace senza un reale avvicinamento tra le parti.

La prospettiva di un incontro tra Washington, Mosca e Pechino conferma comunque quanto la guerra in Ucraina sia legata agli equilibri globali. Il possibile esito del confronto dipenderà non soltanto dalla volontà delle tre potenze, ma anche dalla possibilità di individuare condizioni accettabili per Kiev e compatibili con una pace stabile in Europa.