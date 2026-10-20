Libri. Quando il controllo si traveste da amore. Laura Nacci racconta il potere delle parole nelle relazioni domestiche

Dal 5 novembre per tab edizioni, Parole e potere tra le mura di casa: dieci racconti linguistici per riconoscere stereotipi, ruoli imposti e forme di coercizione nella vita quotidiana

AgenPress. Un sacrificio chiamato dovere. La gelosia scambiata per una prova d’amore. La protezione che diventa controllo. Nelle relazioni di coppia e familiari alcune forme di potere si nascondono dietro parole che sembrano rassicuranti, abitudini consolidate e aspettative che diamo per scontate.

Da questa osservazione nasce il nuovo libro di Laura Nacci, Parole e potere tra le mura di casa. Dieci racconti linguistici per leggere le relazioni, in uscita il 5 novembre 2026 per tab edizioni, nella collana «Differentia».

Dopo Parole e potere al lavoro, l’autrice sposta lo sguardo negli spazi dell’intimità: le case, le coppie, le famiglie. Attraverso etimologie, storia, letteratura, dati e testimonianze, segue le trasformazioni di dieci parole e mostra come i loro significati custodiscano anche idee sul genere, sulla libertà e sui rapporti fra le persone.

Cura, protezione, sacrificio, responsabilità, intimità, gelosia, autorità, possesso, (in)dipendenza e consenso diventano così dieci lenti per interrogare la quotidianità.

La storia delle parole, la vita delle persone

Le parole attraversano i secoli e cambiano insieme alle società. La cura può raccontare una relazione reciproca oppure un compito assegnato alle donne; il sacrificio può essere una scelta o trasformarsi in un obbligo; la responsabilità può essere condivisa o distribuita secondo ruoli prestabiliti. Nacci ricostruisce questi passaggi e li mette in relazione con esperienze e comportamenti del presente.

L’indagine aiuta a distinguere i conflitti che possono attraversare una relazione dagli schemi di coercizione e controllo che restringono progressivamente l’autonomia di una parte. Il linguaggio diventa così uno strumento per rendere visibili queste dinamiche e aprire possibilità diverse.

Un libro corale per leggere le relazioni

Alle analisi linguistiche e ai dati statistici si affiancano le testimonianze di Ilaria Albano, Iacopo Benevieri, Mapi Danna, Eleonora de Nardis Giansante, Giuseppe Delmonte, Paola Di Nicola Travaglini, Francesca Fiore e Sarah Malnerich (Mammadimerda), Lorenzo Gasparrini, Dr. Leni (Leni Marseglia), Pegah Moshir Pour e Maria Elena Viola. Prospettive ed esperienze diverse ampliano lo sguardo su ruoli familiari e libertà di scelta.

L’autrice

Laura Nacci è una divulgatrice linguistica, scrittrice, consulente e docente di gender equality, TEDx speaker. Realizza percorsi formativi e di sensibilizzazione che esplorano il ruolo delle parole nel costruire e normalizzare stereotipi, doppi standard e rapporti di potere, promuovendo un uso del linguaggio consapevole come strumento per riconoscere le disuguaglianze e contribuire alla prevenzione della violenza di genere.