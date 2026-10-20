Violenze in Europa. Ceccardi (Lega) alla Sinistra: “Avere addestrato a odio la nostra civiltà”

AgenPress. «Parigi brucia, Milano brucia, Bruxelles brucia. Per anni la destra ha allertato l’Europa su quello che stava succedendo, ma è stato un grido rimasto inascoltato». Così l’eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo Patrioti per l’Europa, Susanna Ceccardi, intervenendo nell’aula del Parlamento europeo a Strasburgo durante il dibattito di ieri sui recenti episodi di violenza nelle manifestazioni in Francia, Italia e Belgio e sulle loro implicazioni per l’ordine pubblico e il diritto di protesta.

«Oggi non voglio gridare, voglio essere molto pacata e chiedere per favore alla sinistra di fermarsi. Fermatevi in nome delle nuove generazioni alle quali dobbiamo insegnare a rispettare le nostre città. Fermatevi in nome di quei commercianti perbene che si sono visti spaccare le vetrine dopo essersi spaccati la schiena per costruire il loro lavoro. Fermatevi in nome dei nostri edifici storici che stanno crollando sotto le fiamme», ha affermato Ceccardi.

«Fermatevi in nome della nostra civiltà, che non è mai stata conquistata dalle guerre e che non può essere conquistata dalla guerriglia urbana, da un esercito di immigrati che volevate integrare, ma invece avete addestrato a odiare la nostra civiltà occidentale. Vi chiedo con preoccupazione e rispetto di fermarvi. L’Europa ha bisogno di restare unita e di ritrovare rispetto per le nostre cattedrali, per le nostre tradizioni, per le nostre città e anche per la nostra comunità», ha concluso l’eurodeputata leghista.



Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier