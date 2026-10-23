Congresso Lega, Delegazione PE: “Pieno sostegno alla candidatura di Matteo Salvini”

AgenPress. «La delegazione degli eurodeputati della Lega al Parlamento europeo esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura di Matteo Salvini a Segretario federale in occasione del Congresso straordinario.

A Bruxelles, la Lega è argine ad un’Europa centralista che prova a ridurre il ruolo degli Stati a quello di meri gestori e svuota l’autonomia decisionale delle Regioni, ignorandone l’importanza strategica nella tutela e nello sviluppo dei singoli territori.

Con gli alleati del gruppo Patrioti per l’Europa, la Lega è in prima linea nelle battaglie concrete contro le politiche ideologiche che penalizzano i nostri settori produttivi e amplificano i costi per famiglie e imprese.

In un contesto internazionale sempre più instabile, serve una Lega unita e determinata, capace di far sentire la voce dell’Italia e dei suoi territori senza subalternità.

Auguriamo al Congresso un dibattito aperto e costruttivo e un esito che rafforzi il partito nella sua azione insostituibile per il rilancio del Paese».

Così in una nota la delegazione della Lega al Parlamento europeo.