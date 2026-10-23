Francesco Burrelli al Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità 2026 by Remind: Politiche Industriali, Competitività Nazionale ed Europea

AgenPress. Si è tenuta a Roma la nuova edizione del Forum Innovazione e Sostenibilità presso la Sala Europa a Palazzo delle Generali. L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma permanente di dialogo e collaborazione, capace di valorizzare le Buone Pratiche, facilitare le partnership strategiche e proporre soluzioni concrete alle sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. Con il contributo di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti del Pubblico e Privato, per promuovere un dialogo costruttivo su modelli di sviluppo sostenibile, tecnologie emergenti e politiche per l’innovazione e la sicurezza all’interno del contesto nazionale in chiave globale.

“Oggi innovazione e sostenibilità non rappresentano più due sfide parallele, ma convergono in un unico, grande obiettivo strategico per il presente e il futuro della Nazione. Con il Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità by Remind mettiamo insieme queste due visioni per mettere a fattor comune le Buone Pratiche, facilitare le partnership strategiche e proporre soluzioni concrete, replicabili e sostenibili per costruire territori e città più resilienti, sicure e orientate al benessere. Come ci ricorda Papa Leone XIV, questo percorso di evoluzione tecnologica e di conversione ecologica deve necessariamente essere accompagnato da una maggiore responsabilità etica. Un’etica basata sulla custodia del creato che coinvolga mente, cuore e mani”, ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind al Forum Innovazione e Sostenibilità by Remind.

Hanno preso parte ai lavori esponenti del Governo Meloni e del Parlamento Italiano ed Europeo; tra cui: Tommaso Foti Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione; Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Tra le Buone Pratiche del Pubblico e del Privato: Francesco Burrelli Vicepresidente Remind e Presidente Anaci: “La sostenibilità e l’innovazione devono tradursi in strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone, a partire dai luoghi in cui vivono. In Italia il condominio rappresenta una dimensione fondamentale della vita quotidiana di milioni di cittadini, molti dei quali anziani, per i quali è necessario ripensare i servizi di prossimità attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In questa prospettiva, la casa intelligente e la città intelligente devono diventare parte di un modello capace di integrare abitare, salute e assistenza. Innovare significa rendere possibile un’assistenza sempre più vicina alle persone, soprattutto agli anziani e ai cittadini più fragili, coniugando sostenibilità economica, accessibilità delle cure e qualità della vita”.