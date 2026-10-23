Serrande abbassate e borghi spopolati: in Italia quasi 500 mila negozi sfitti

L’analisi di Confcommercio sulla desertificazione commerciale: nel 2026 il 63,4% dei negozi è in affitto. L’assenza di servizi essenziali strozza i piccoli comuni e spinge la confederazione a chiedere interventi urgenti

AgenPress. Quasi mezzo milione di locali commerciali vuoti, vetrine spente nei centri storici e interi borghi e piccoli comuni rimasti drammaticamente privi di servizi essenziali come alimentari, edicole e farmacie. È la fotografia scattata da Confcommercio, che lancia un nuovo allarme sull’inarrestabile fenomeno della desertificazione commerciale nei territori italiani.

A pesare in modo determinante sulla sostenibilità economica delle attività di prossimità è l’elevata vulnerabilità del settore ai costi di locazione. Secondo le stime dell’associazione, nel 2026 ben il 63,4% dei negozi al dettaglio opera all’interno di immobili in affitto.

“Il dato — osserva Confcommercio — evidenzia la limitata diffusione della proprietà immobiliare nel commercio al dettaglio e la conseguente esposizione della maggioranza degli esercizi ai costi di locazione e alle condizioni del mercato immobiliare”.

La forte dipendenza dai contratti di affitto rende i piccoli commercianti e i gestori delle botteghe di quartiere particolarmente fragili di fronte a:

Incroci inflazionistici e rincari dei canoni: Il continuo adeguamento dei prezzi degli immobili riduce drasticamente i margini di profitto.

Competizione dell’e-commerce: Le vendite online continuano a erodere quote di mercato al commercio fisico tradizionale, incapace di sostenere costi fissi di gestione sempre più elevati.

Rigidità contrattuale: Nelle fasi di calo dei consumi, la spesa per la locazione diventa insostenibile, spingendo molti imprenditori alla chiusura definitiva.

Il fenomeno va ben oltre la sola dimensione economica. Negli ultimi anni la chiusura progressiva dei piccoli locali si è tradotta in una perdita di vitalità urbana per interi quartieri e nella scomparsa dei presidi di vicinato nei piccoli comuni e nelle aree interne. In molte realtà, l’assenza di una panetteria, di una farmacia o di un piccolo emporio accelera lo spopolamento dei borghi e compromette la qualità della vita degli anziani e dei residenti rimasti.

In termini puramente quantitativi, i circa 450.000 locali sfitti sparsi sul territorio nazionale comportano una perdita stimata in vari miliardi di euro di mancato valore aggiunto per il sistema Paese.

Di fronte a quello che il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli definisce un vero e proprio rischio per il tessuto sociale delle città, l’associazione sollecita un cambio di rotta:

Incentivi fiscali alla riapertura: Introduzione di una cedolare secca sugli affitti commerciali per calmierare i prezzi di locazione e incentivare i proprietari ad affittare a canoni concordati.

Risorse ai Comuni: Fondi dedicati agli enti locali per sostenere i progetti di rigenerazione urbana e il riuso immediato dei locali commerciali sfitti.

Pianificazione urbanistica e tutela dei centri storici: Una regolamentazione dell’offerta commerciale che protegga il commercio diffuso rispetto alle grandi strutture e alle attività mono-prodotto o di scarso valore culturale.

“Una città viva comincia sempre da una vetrina accesa”, ribadisce Confcommercio. Riattivare i locali vuoti non è soltanto una sfida economica, ma il presupposto fondamentale per restituire sicurezza, identità e vivibilità alle nostre comunità.