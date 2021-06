Fiammetta Modena (FI): “Pnrr, Draghi ci ha messo sulla rampa di lancio”

AgenPress. “Sono stati approvati in tempo dal governo Draghi i provvedimenti di ‘contorno’ del Recovery: entro il 31 maggio erano obbligatori tre grandi pilastri e sono stati fatti” – a parlare è la senatrice di Forza Italia Fiammetta MODENA, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – Il primo – aggiunge – quello relativo alla governance del Recovery: sappiamo che c’è un monitoraggio molto stretto e una commissione tecnica che addirittura sopravvivrà al governo per controllare i risultati.

L’altro decreto era quello delle semplificazioni, finito su tutti i giornali solo per il problema degli appalti al massimo ribasso ma in realtà è uno strumento attraverso il quale si dà la possibilità di accelerare al massimo i lavori per il Recovery e infine è arrivato l’ultimo pilastro: la previsione di 24 mila assunzioni in modo completamente innovativo, da farsi in 100 giorni, con un portale unico da quale si potrà attingere sulla base delle esigenze delle Pubbliche amministrazioni, entrando nel merito dei soggetti.

L’elemento più innovativo – continua la parlamentare azzurra – è che si scardina completamente il vecchio modo di concepire i concorsi, che si faranno molto più in fretta, avranno un paletto ben preciso in quanto sono collegati agli impegni per il Recovery”.

“Quindi – conclude Modena – il 31 aprile Draghi ha presentato il Recovery in Europa, nel mese di maggio ha fatto questi tre decreti per metterci sulla rampa di lancio e poter spendere questi soldi”.