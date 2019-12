Lazio. Corrotti (Lega): “Vince il no a case popolari a immigrati irregolari”

Agenpress. “Una vittoria del centrodestra regionale che ha sostenuto la mia battaglia nell’abrogazione dell’articolo 10 alla legge di stabilità 2020, iniziata già durante l’audizione dell’Assessore alle Politiche abitative in Commissione bilancio. Una vittoria del buonsenso, quella avvenuta oggi, sulla decisione del presidente Zingaretti di voler destinare una quota pari al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a coloro che non erano in possesso dei requisiti necessari validi per l’accesso.

Un articolo surreale sul quale sin da subito ho voluto dare battaglia in difesa delle tante famiglie che hanno invece i requisiti e attendono da anni una casa: si stima che a Roma, con l’attuale ritmo di assegnazione, l’ultima famiglia entrerà in un alloggio popolare tra 25 anni, nel 2044. Ecco perché non possiamo permettere che queste persone vengano superate, senza nessun senso di legalità, con una quota specifica da coloro che non hanno i requisiti.

La difesa dei cittadini e dei loro diritti non può cedere il passo a questo tipo di politica, la vittoria di oggi è una vittoria di tutti i cittadini laziali.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.