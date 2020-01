Patuanelli firma il decreto che istituisce il logo “Marchio storico”

Agenpress. Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto che disciplina le modalità d’iscrizione di un marchio al registro speciale ‘Marchio storico d’interesse nazionale’, come previsto dal Decreto Crescita, e istituisce il relativo logo.

Le imprese avranno così a disposizione un nuovo strumento per valorizzare i propri marchi e accrescere la competitività sui mercati sia nazionale che esteri.

Il logo verrà presentato a Milano lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 9, presso la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi in via Meravigli 9, in occasione del workshop organizzato dal MiSE in collaborazione con Unioncamere. Nel corso dell’evento verranno presentati anche i nuovi bandi delle misure a tutela della proprietà industriale.