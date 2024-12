Strage di Calenzano. Scotto (PD): “ENI si assuma le sue responsabilità. L’AD venga audito in Parlamento

AgenPress. “È necessario che il Parlamento intervenga sulla strage di Calenzano. Non basta convocare il ministro del Lavoro per spiegare quanto accaduto. È indispensabile che anche l’amministratore delegato di Eni venga audito, per chiarire se i siti aziendali sono realmente in sicurezza. Eni si assuma le proprie responsabilità: è evidente che la responsabilità sociale non è mai al centro delle loro politiche”.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, deputato del PD, oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di Giornale Radio.

“Sulle ultime cinque grandi stragi che hanno attraversato il nostro Paese, quattro riguardano aziende partecipate dallo Stato o dagli enti locali. In un Paese dove muoiono tre operai al giorno, questo dato dovrebbe farci riflettere – ha aggiunto Scotto –.

Il modello di business di queste aziende va rivisto. Dovrebbero prestare meno attenzione alla compressione dei costi, alla riduzione delle tutele, e limitare l’uso di appalti e subappalti. Il margine di profitto non può essere la priorità”.