Salvini: “Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo italiano”

Agenpress. “Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo italiano, ma quelli del Pd non hanno neanche la faccia di difendere la loro idee. Vogliono mandarmi a processo e decidere dove, come e quando, ma sanno che domenica si vota in Emilia-Romagna”.

E’ quanto dichiara il leader della Lega Matteo Salvini in merito al caso Gregoretti e sulla decisione della maggioranza di disertare la Giunta.