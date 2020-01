Regionali. Berlusconi. Centrodestra unito. Successo sarà avviso sfratto a governo

Agenpress – “Il nostro successo alle Regionali sarà un avviso di discontinuità per questo governo non eletto, frutto di una operazione di palazzo e della fusione a freddo di due diverse sinistre, quella da strada e quella da salotto, Cinquestelle e Pd. Continuano a considerare i cittadini sudditi dello Stato e lo Stato può imporre ai cittadini suoi sudditi l’oppressione fiscale, l’oppressione giudiziaria, l’oppressione burocratica”.

Lo afferma Silvio Berlusconi in un video sui suoi canali social. “Il centrodestra è una squadra unita dalla convinzione di poter costruire insieme un futuro migliore per l’Italia. Per vincere e governare è necessario un centrodestra unito, nel quale la destra sovranista e il centro liberale, cristiano, garantista che noi rappresentiamo lavorino bene insieme”.

“Sappiamo che purtroppo negli ultimi tempi sono stati trecentomila i giovani che hanno lasciato l’Italia e si sono dovuti recare all’estero per cercare un lavoro adatto alle loro aspirazioni, che in Italia non trovavano”, ha detto ancora Berlusconi.

“Dobbiamo sapere che ci esistono oggi in Italia due milioni di ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano. Questo governo, invece di credere nel loro futuro e di offrire prospettive concrete propone come unica soluzione il reddito di cittadinanza. Cosa è il reddito di cittadinanza? È una “paghetta” offensiva di 493 euro in media. Coloro che ricevono questi soldi non hanno trovato un posto di lavoro”.

“Quindi – prosegue – bisogna trovare delle soluzioni diverse. Noi abbiamo approfondito il problema e abbiamo individuato che cosa si deve fare. Proponiamo la detassazione, cioè una fiscalità di vantaggio, per le aziende che investono e assumono giovani e, in relazione proprio ai giovani assunti, una detassazione e una decontribuzione dei contratti di lavoro: tre anni per i contratti di praticantato e i successivi tre anni per i contratti di primo impiego. Riteniamo che queste siano misure concrete che avranno dei risultati assolutamente efficaci”.