Dimissioni Di Maio. Tajani (FI). “Il M5s si sta liquefacendo, è allo sbando”

Agenpress – “Il governo è a rischio per propria incapacità ormai da settimane e settimane. Sono pieni di contraddizioni. I quattro partiti” che lo sostengono “dicono uno una cosa diversa dall’altro” e “non votano sempre nella stessa maniera”, mentre “il M5s si sta liquefacendo”.

Così l’eurodeputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari costituzionali dell’Europarlamento, Antonio Tajani.

“Non credo che, soprattutto dopo il risultato delle prossime regionali, questo governo possa andare avanti. In Calabria si preannuncia un grande successo della candidata a presidente di Forza Italia” e “questo non può che farci piacere, perché bisogna cambiare aria anche nelle regioni. Credo che anche in Emilia-Romagna le cose vadano per il verso giusto. Una doppia sconfitta della sinistra, che perderebbe due regioni dov’è al governo”, e con “il M5s allo sbando”, dovrebbe portare a “una seria riflessione”.