Coronavirus: Carfagna, fondi a scuole per fornire tablet a studenti

Agenpress. “Il diritto all’istruzione, garantito dalla nostra Costituzione, non può avere limitazioni tecnologiche né geografiche. Per questo, il governo deve trasferire al più presto alle scuole stesse le risorse per l’acquisto di tablet per gli alunni più in difficoltà, individuando i criteri di accesso al beneficio”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Oggi l’Istat ci dice che al Sud un giovane su cinque in età scolare non ha a casa un pc o un tablet. Sono circa 470mila ragazze e ragazzi che subiscono già un grave deficit e che si trovano di fatto isolati dagli insegnanti e dai loro compagni in queste settimane, in cui le lezioni si tengono esclusivamente a distanza. Più questa situazione si prolunga, più è urgente intervenire”, ammonisce la presidente di ‘Voce libera’.

“La scuola andrà avanti ancora due mesi abbondanti e non è detto che non ci troveremo costretti anche il prossimo anno ad avere fasi di isolamento. Dobbiamo evitare a ogni costo – conclude Carfagna – che studenti svantaggiati sul piano socio-economico o che vivono in luoghi isolati del nostro Paese non abbiano la possibilità di seguire le lezioni o siano costretti a farlo in modo discontinuo”.