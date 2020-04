Eurogruppo. Salvini, fallimento totale. Non è Unione europea, è Unione tedesca

Agenpress – “Sull’Europa altre ore perse, fallimento totale. Non bisogna essere sovranisti o euroscettici: a cosa serve questa Europa, come sta aiutando l’Italia in questo momento? Zero”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda sulla riunione dell’eurogruppo sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica dovuta al Coronavirus, che si è sciolta con un rinvio.

“Se riescono a trovare 15 miliardi per l’Africa e all’Italia riescono solo a dire ‘o ti becchi il Mes e ti infili in un gabbia oppure per voi non c’è niente’, capisco quei sindaci che hanno ammainato la bandiera dell’Europa, di un’istituzione che si sta dimostrando lontana. Non è Unione europea, è Unione tedesca”. E’ quanto ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Orario Continuato su Telelombardia, parlando dell’Eurogruppo “che non ha deciso niente per l’Europa ma ha deciso lo stanziamento straordinario di 15 miliardi per l’Africa”.