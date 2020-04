Berlusconi: “Ha ben spiegato Mario Draghi, nessun Paese in guerra finanzia le spese straordinarie aumentando la tassazione”

La patrimoniale sarebbe un disastro. Come sempre la sinistra sa proporre solo nuove tasse, che sono il contrario di quello di cui oggi il Paese ha bisogno.

Come ha ben spiegato Mario Draghi, nessun Paese in guerra finanzia le spese straordinarie aumentando la tassazione. Dobbiamo fare esattamente l’opposto, far circolare liquidità anche per far ripartire i consumi.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.