Emergenza Covid-19: arrivate a Bergamo 350 mila mascherine

Il materiale, acquistato grazie alla gara di solidarietà lanciata da Cesvi, è stato consegnato da DHL Express, che, nonostante il momento molto difficile per il traffico commerciale, ha permesso l’arrivo dei dispositivi in tempi molto rapidi

Agenpress. 350 mila mascherine chirurgiche per Bergamo. Il materiale, acquistato grazie alla gara di solidarietà attivata dall’organizzazione umanitaria Cesvi nei primi giorni dell’emergenza Covid-19, è stato consegnato grazie a DHL Express all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, all’Ospedale da campo degli Alpini e a operatori e volontari Cesvi impegnati nei progetti in favore degli anziani. L’azienda, che aveva già sostenuto l’organizzazione umanitaria con una generosa donazione e attraverso la campagna “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te”, si è adoperata per rendere la logistica della spedizione il più possibile rapida, nonostante il momento molto difficile per il traffico commerciale, permettendo l’arrivo di materiali fondamentali in tempi molto veloci.

«La consegna del materiale sanitario a favore della comunità di Bergamo e la collaborazione con Cesvi Onlus per la raccolta fondi sono per DHL Express fonte di grande orgoglio durante questi tempi incerti. – afferma Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy – “Connettere le persone, migliorando le loro vite” è la ragione alla base di tutto ciò che facciamo, ed oggi più che mai questa mission assume un valore fondamentale. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i colleghi, collaboratori, partner e clienti che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra campagna “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te” che invita a sostenere la raccolta fondi Cesvi, è anche grazie all’aiuto di tutti loro se oggi abbiamo potuto consegnare 350 mila mascherine alla comunità di Bergamo».

Grazie al contributo di privati cittadini e aziende e all’impegno di molti personaggi del mondo della cultura dello spettacolo e dello sport, Cesvi ha finora raccolto complessivamente 4 milioni di euro, che sono stati già investiti per progetti legati all’emergenza Covid e che hanno permesso la fornitura di 700mila dispositivi di protezione, oltre 500 ventilatori, un cardio help, una tac mobile e altre attrezzature mediche fondamentali alla città di Bergamo. Una fornitura di mascherine è stata consegnata anche al Comune di Bergamo per la distribuzione ai cittadini. Molto, però, resta ancora da fare.

«Ringraziamo l’azienda DHL Express per la celere consegna delle mascherine e per il preziosissimo sostegno – spiega la presidente di Cesvi Gloria Zavatta – Il traffico commerciale, in questi giorni di emergenza, vive un momento molto complesso e Dhl Express si è adoperata in tutti i modi per garantire l’arrivo dei dispositivi di protezione in tempi rapidissimi. Nonostante gli importanti risultati fin qui raggiunti, non è il momento di abbassare la guardia: gli ospedali e le categorie più fragili hanno ancora bisogno di noi, per questo è importante continuare a sostenere la raccolta».

Cesvi – Cooperazione e Sviluppo

Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985.

Presente in 23 Paesi con un totale di 52 sedi estere, opera in tutto il mondo per trasformare l’intervento umanitario in un’occasione per costruire progetti di lungo periodo che promuovano l’autosviluppo e il protagonismo delle comunità beneficiarie.

Lavora per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo, promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente e agisce per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Protegge la vita e la salute dei bambini più vulnerabili nel mondo attraverso le Case del Sorriso e in Italia è impegnato in un programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile e nella tutela e integrazione di minori stranieri non accompagnati.

Realizza campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti, in Italia e in Europa, in particolare i più giovani, a diventare cittadini attivi e responsabili, protagonisti di un cambiamento culturale e sociale.

Nel 2018, Cesvi ha aiutato oltre 1 milione di persone in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa, collaborando con 114 Ong locali in 109 progetti e investendo l’87% delle proprie risorse direttamente sul campo.

È stata la prima associazione non profit premiata per la sua trasparenza con l’Oscar di Bilancio da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) nel 2000, riconoscimento ottenuto altre due volte nel 2011 e nel 2017. Fa parte del network europeo Alliance2015, insieme a 7 Ong europee, per essere ancora più efficace nella lotta contro la povertà in tutto il mondo e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.