Coronavirus. Trump sospende fondi a Oms, “i loro errori  sono costati vite umane”

Agenpress – Donald Trump sospende i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo annuncia lo stesso presidente americano criticando duramente l’Organizzazione che ha “fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus”. Secondo Trump l’Oms ha “gestito male e insabbiato” la diffusione del coronavirus. “I loro errori sono costati vite umane”.

I finanziamenti americani all’Oms saranno sospesi mentre l’amministrazione conduce un esame su come l’Organizzazione ha gestito il coronavirus, spiega Trump mettendo in evidenza che i contribuenti americani versano all’Oms fra i 400 e i 500 milioni di dollari l’anno. La Cina contribuisce con circa 40 milioni, aggiunge Trump precisando che gli Stati Uniti “nutrono forti dubbi sul fatto che la generosità americana sia stata messa a buon uso”.

Non è comunque chiaro quando i pagamenti americani all’Oms saranno sospesi o quanta autorità Trump abbia esattamente per sospenderli, visto che sono autorizzati dal Congresso. La decisione di Trump, nell’aria da giorni, arriva mentre proprio lo stesso presidente e’ sommerso dalla critiche per la sua gestione dell’emergenza e soprattutto per i suoi ritardi.

Immediata la replica Democratic National Committee . “Nel mezzo di una pandemia globale Trump vuole fermare i finanziamenti all’organizzazione incaricata di combattere le pandemie. Trump è pronto a mettere la salute a rischio per cercare di scaricare la colpa dei suoi fallimenti” su altri.

“Mi auguro” che i morti per coronavirus negli Stati Uniti “siano molti meno di 100mila”, ha aggiunto Trump annunciando che nei prossimi giorni sentirà le maggiori aziende americane, le associazioni sportive e quelle religiose per la riapertura degli Stati Uniti. Nel frattempo il computo delle vittime sale e con le 2.228 delle ultime 24 ore i morti americani da Covid-19 sono arrivati oltre quota 26mila. I contagiati sono più di 600mila.