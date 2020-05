Fase 2: Carfagna, Governo negozi in Ue aiuti di stato a imprese

Agenpress. “Nel confronto in Europa, il governo Conte ha completamente ignorato un tema cruciale per il futuro della nostra economia: gli aiuti di Stato alle imprese. È un’ulteriore dimostrazione della sua inadeguatezza nel disegnare una strategia adeguata per il Paese e nel saperla rappresentare e sostenere al meglio nei negoziati europei”.

Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un intervento pubblicato sul sito dell’associazione ‘Voce libera’.

“Prima di dire di sì a una misura del genere – spiega Carfagna – il governo italiano avrebbe dovuto porre come condizione che gli aiuti di Stato fossero mirati e proporzionati. Se lasciamo che Paesi con maggiori margini di bilancio come la Germania possano inondare di soldi pubblici le loro imprese, ci ritroveremo presto un mercato europeo squilibrato. Se la BMW o Lufthansa vengono riempite di soldi, e con esse tutto l’indotto, non c’è competizione con l’automotive italiano”.

“Oggi la Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha manifestato l’intenzione di bilanciare lo squilibrio tra chi può permettersi di immettere più soldi nelle imprese e chi non può. Ma questa è al momento solo una delle tante incognite legate alla definizione dell’importo e della destinazione del prossimo bilancio europeo. Occorre vigilare e insistere perché ciò avvenga davvero”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.