Guerra Israele Medio Oriente. Sen. Scilipoti: “Pregare per governanti, politici e giornalisti che pensano diversamente da noi e per coloro che esercitano il proprio lavoro senza amore, conoscenza e discernimento”

AgenPress. “Ricordo le parole pronunciate da Papa Francesco in una delle sue omelie mattutine. Il Santo Padre, prendendo spunto dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, ha invitato a pregare per i governanti e per chi la pensa diversamente da noi.

Mi permetto di aggiungere che occorre pregare anche per taluni governanti, giornalisti e politici accecati dalla superbia e dalla superficialità affinchè si ravvedono e compiano il loro mestiere con etica, senza inventare, travisare situazioni e parole, ricordando l’importanza del loro ruolo.

Essi professano di conoscere Dio, ma con le loro opere lo negano, essendo ribelli e inadatti per ogni opera buona. Conoscono solo le sacre scritture modernizzate, ad uso e consumo proprio, lontane dalla verità. La guerra in Medio Oriente è un abominio, ribadisco la condanna ad ogni forma di terrorismo e guerra, la soluzione per i due stati va ricercata solo attraverso il dialogo e la diplomazia. Preghiamo affinché i governanti, politici e giornalisti leggano la lettera di San Paolo Apostolo a Tito.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.