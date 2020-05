Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo, povertà a livello di guardia”

Agenpress. “Secondo i dati Affide in Italia a causa della Pandemia e del Lockdown il monte bancopegni è aumentato del 30 per cento. In pratica, gli italiani che si impegnano oro ed oggetti sono cresciuti del 30 per cento.

E’ un dato allarmante, dimostrazione di povertà che cresce a livello esponenziale. Il governo fa solo bozze pur supportato da 500 esperti il cui ruolo risulta misterioso alla pari dell’ entità dell’ ingaggio. Molti italiani non hanno ricevuto ancora cassa integrazione e 600 euro e vi è il serio rischio di piccole e medie imprese che chiuderanno ed altre finiranno in mano straniera (cinese), senza denaro a fondo perduto.

Invito chi governa il Paese a fare presto perché la fame è cattiva consigliera. E dal canto sul l’ opposizione svolga concretamente il suo ruolo ,magari creando un esecutivo ombra”.

Lo dice, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.