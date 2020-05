Le Triadi, (organizzazioni criminali cinesi) muovono la finanza mondiale?

Agenpress – Queste associazioni rispondono in genere ai caratteri generali delle Organizzazioni Criminali Transnazionali (O.C.T.) o Transnational Organized Crime (T.O.C.) tracciate dalle Nazioni Unite.

Non bisogna confondere la bassa criminalità da strada, anch’essa organizzata in bande, che si dedica alla piccola delinquenza come furti scippi, piccolo racket, prostituzione, spaccio droga a livello di consumatori finali, con queste grosse organizzazioni.

Queste “società” del crimine se paragonate alle loro omologhe italiane, americane o russe sono quelle più importanti del pianeta per numero di affiliati, per disciplina, per organizzazione e soprattutto per quantità di denaro che possono muovere.

Le Triadi cinesi muovono la finanza mondiale?

Lo spirito di disciplina che è molto radicato in questa popolazione facilita enormemente questi gruppi criminali e le loro relazioni a livello internazionale.

Queste associazioni sono entità estremamente articolate e radicate nella mentalità cinese.

Esse rappresentano veramente un pericolo vitale per le società occidentali, dato che apportano un contributo importante allo sviluppo della Cina, in particolar modo nella politica economica estera.

Queste rappresentano una specie di arma segreta che permette al potere di Pechino di liberarsi di ogni regola, in quanto sfruttano le capacità di penetrazione economica e dissimulano il rapporto sotterraneo che hanno con queste.

A differenza dei gruppi terroristici, queste non cercano la visibilità, anzi adorano la discrezione, la loro penetrazione è lenta ma inesorabile e una volta occupata tutta l’attività sommersa di natura criminale, hanno la lungimiranza di parassitare quella legale.

Una volta che la Triade si è infiltrata nell’economia legale questa diventa difficile da colpire, in quanto se vi fosse un forte contrasto contro di essa, questo porterebbe conseguentemente al collasso anche delle strutture economiche infiltrate.

Un bel giochino? Eppure questo è sotto gli occhi di tutti!

Il primo comparto economico che viene parassitato è quello della ristorazione, poi quello del turismo ed infine quello immobiliare. Successivamente il gioco è ancora più facile, basta aspettare una piccola crisi economica o finanziaria per fare “la spesa a buon mercato” o andare in aiuto di imprenditori che sono momentaneamente in crisi di liquidità.

Passo successivo “aggredire” o compromettere gli organi elettivi per non far intraprendere nessuna opera di repressione di vasta portata.

La loro forza è data dalla Liquidità guadagnata in modo illegale in imprese, che grazie a tali disponibilità possono praticare prezzi molto bassi e produrre gravi distorsioni nel mercato.

Ad ogni crisi economica planetaria, le Triadi immettono enormi quantità di liquidità e proseguono il “gioco” ad un livello più alto.

Nei paesi occidentali il potere di acquisto si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. Inoltre anche il livello di reddito, specialmente delle classi meno abbienti, è caduto.

Per tale motivo la gente compra merci a basso prezzo e anche di bassa qualità. Questo comportamento del consumatore medio va quindi a discapito delle imprese nazionali che non possono reggere questa concorrenza sleale.

I prodotti falsificati sono un esempio lampante.

Tale falsificazione riguarda anche i farmaci, bisogna stare veramente attenti per adesso sono stati dirottati sul mercato africano e su quello Iraniano.

Comunque la loro attività preferita è il riciclaggio del denaro sporco. A livello molto basso questo viene in modo semplicissimo , si utilizzano corrieri per il trasporto del denaro liquido attraverso studenti cinesi. Questi corrieri sono molto facili da arruolare. Basta mettere un annuncio in cinese su internet cercare uno studente cinese residente all’estero ( voglio vedere quanta gente lo riesce a leggere!!)

Il saldo bancario di questo studente avrà un improvviso aumento. Poi vi è il passaggio successivo del “trasporto” del denaro con il metodo detto Hawala in voga nel medio e vicino oriente. In estremo oriente si chiama Hui kuan ( rimessa denaro), chiao hui (trasferimento ) o fei chien ( denaro volante).

Un sistema veramente niente male che fa davvero pensare che le Triadi cinesi muovono la finanza mondiale. (Fonte: Proiezioni di Borsa)