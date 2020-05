Silvia Romano: Carfagna, populismo danneggia paese e chi lo pratica

Agenpress. “La politica deve porsi il problema di confinare in un angolo gli estremisti verbali: non ci si può proporre come forza di governo cavalcando le pulsioni dei leoni da tastiera. È il momento per la politica di decidere: metà Paese – famiglie, imprese, artigiani – rischia di non arrivare a fine anno, vogliamo tornare agli insulti o dare risposte agli italiani?”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervistata dal quotidiano ‘La Stampa’ dopo che ieri in Aula era intervenuta dallo scranno della presidenza a condannare le accuse rivolte a Silvia Romano.

“Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe dare l’esempio, non deve mai contribuire ad alimentare un clima di odio”, prosegue Carfagna. “Il populismo avvelenato non serve più al Paese, ma nemmeno a chi lo pratica. Ho apprezzato molte voci da destra come quelle di Storace e Crosetto, ne servirebbero di più. L’Italia va tenuta insieme, non si possono aizzare i peggiori istinti”.

In merito alle polemiche seguite alla liberazione della cooperante, la presidente di ‘Voce libera’ aggiunge: “È inaudito che una cittadina italiana, dopo un anno e mezzo di feroce prigionia, debba essere tutelata da atti violenti e provocatori nel suo stesso Paese”. Al governo, Carfagna rimprovera invece “una eccessiva spettacolarizzazione: Conte e Di Maio hanno trasformato la liberazione in un’occasione di propaganda. Anziché tutelare la vittima hanno tutelato i loro sondaggi”.

La deputata di FI, infine, annuncia “una proposta di legge per creare un Albo delle Ong autorizzate a operare in scenari particolarmente a rischio: devono essere valutate secondo criteri che vanno dall’esperienza alla capacità operativa, per distinguere i professionisti dal volontariato generoso. E deve essere la Farnesina ad autorizzare solo chi rispetta determinati requisiti. Basta approssimazioni”.