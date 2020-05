Mes, Antonio Martino (FI): l’Italia ha bisogno di liquidità, la Maggioranza la smetta di indugiare

Agenpress. “L’Italia è in un momento critico, molto particolare, sta facendo debiti ed i soldi sono finiti. La Maggioranza fa promesse a vanvera, che non è in grado di mantenere, come la liquidità che necessita la nostra Economia per poter ripartire.

Questa è la priorità NON si può rinunciare al MES, un iniezione di liquidità di 37 miliardi a costo zero, con la restituzione in 10 anni, unico vincolo che vengano usati per la Sanità. Il Governo sta dimostrando di voler uscire dall’Unione Europea, sta facendo di tutto per far sì che ciò accada. Non vuole il Mes, come pensa di trovare 37 miliardi? Creando nuove tasse? Così da lasciare definitivamente nel baratro migliaia di Italiani?.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).