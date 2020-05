Decreto Rilancio, On. Antonio Martino (FI): totalmente insufficiente e irrispettoso nei confronti del Paese

Agenpress. “Questo decreto come tutti gli altri è messo insieme alla rinfusa e del tutto insufficiente. E’ da mesi che gli Italiani chiedono a gran voce al Governo liquidità e certezze, ma nonostante ciò la maggioranza continua a non capire, o meglio fa finta di non capire, perché si sa’ non c’è più sordo di chi non vuol sentire.

Purtroppo in molti troppi oserei dire non potranno riaprire il loro esercizi commerciali, le loro aziende, il Governo però che fa? Mette il bonus biciclette e monopattini, tutto ciò è irrispettoso nei confronti del Paese.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).