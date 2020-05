DL Rilancio: Carfagna, Parlamento rimedierà a errore Governo su scuole paritarie

Agenpress. “Sulla necessità di sostenere le scuole paritarie si è creata una convergenza trasversale della politica di cui il governo non può non prendere atto. Ne approfitti e corregga immediatamente l’errore compiuto.

L’esecutivo ha promesso aiuti a tutti i settori, ma non ha ritenuto di dover supportare una parte così importante dell’offerta formativa italiana, che consente anche ogni anno un notevole risparmio di soldi pubblici.

Dobbiamo garantire alle famiglie la possibilità di scegliere dove e come istruire e far studiare i propri figli. Se non rimedierà il governo, spetterà al Parlamento intervenire nel corso dell’esame del dl Rilancio e garantiamo il nostro impegno in tal senso”.

Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.